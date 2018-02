Sista delfinalen i Melodifestivalen: Favoriten Mariette – "Alla är läskiga"

Fuldans med pyroteknik, glada melodier och en stark ballad. Det är vad tittarna kommer att få se och höra under Melodifestivalens sista deltävling. Men under de första repetitionerna fanns det en del nervositet.

Först ut i Örnsköldsvik på lördag är Emmi Christensson med bidraget "Icarus". Hon är sedan tidigare musikalartist, men det är första gången hon testar sina vingar i Melodifestivalen.

– Det har varit en dröm för mig att stå på egna ben och vara en egen artist, bredda mig och utvecklas, säger hon.

När TT pratar med henne har hon precis gått igenom numret på scenen för första gången.

– Det var lite nervöst, men det är skönt att allting funkar, berättar hon.

Årets yngsta deltagare är Elias Abbas med bidraget "Mitt paradis", och i hans nummer får tittarna se mycket färg och energi.

– Det handlar inte om någon speciell plats, det handlar om någonting man finner inom sig själv, inre frid och att man mår bra. Med den här låten försöker jag bjuda in alla tittare till mitt paradis, berättar 16-åringen.

Mariette gör sin tredje Melodifestival, och är favorittippad under den sista deltävlingen som hon dessutom avslutar.

– Det är kul att vara tippad men ingen har ju hört lårarna så ingen kan egentligen säga någonting än. Det här sätter ännu mer press, sedan har man redan en del press på sig från sig själv, säger hon.

TT: Vem är den största konkurrenten i tävlingen?

– Alla bidrag är läskiga, och nu har vi dessutom en hel deltävling kvar.

En annan artist som tippas gå långt i tävlingen är Felix Sandman med bidraget "Every single day", en ballad om olycklig kärlek. Sandman har tidigare tävlat i Melodifestivalen med FO&O – nu står han på egna ben.

– Det är läskigt och spännande. Man saknar "boysen", men jag har mitt crew med mig och de har min rygg. Men på scenen är jag ensam och jag trivs på scen, så jag ska försöka visa att jag klarar mig själv, säger han och skrattar.

Några som däremot inte känner nervositet är Rolandz – med frontfiguren Roland Järverup, spelad av Robert Gustafsson, i täten. Med utsvängda paljettdresser och en discokula i taket bjuder dansbandet på ett buggvänligt nummer med pyroteknik.

– Vi har ju en låt som heter fuldans, med det kan ju liksom inte bli fel. Det kan bara bli som titeln säger. Fult och dans. Och glädje, säger Robert "Roland Järverup" Gustafsson.

TT: Vad tror ni om era vinstchanser?

– Vinstchanserna, det är ungefär som när man går på lotteri. Man sticker ner näven i en korg, det blir lite varmt och sticker till, sedan tänker man att "den där lotten tar jag". Sedan tar man upp den och oftast står det "nitlott".

Fakta: Startfältet i Örnsköldsvik

1. Emmi Christensson: "Icarus"

2. Elias Abbas: "Mitt paradis"

3. Felicia Olsson: "Break that chain"

4. Rolandz: "Fuldans"

5. Olivia Eliasson: "Never Learn"

6. Felix Sandman: "Every single day"

7. Mariette: "For you"

Sofia Sundström/TT