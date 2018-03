Dina gamla vinylskivor kan vara värda tusenlappar – här är 16 skivor du vill hitta i förrådet

Vinylskivor är ljuvlig nostalgi för väldigt många människor och under de senaste åren har försäljningen av vinylskivor tilltagit markant. Det ökade intresset för vinylskivor har medfört att rariteter har blivit värdefulla, har stort samlarvärde och därigenom höga priser på begagnatmarknaden.

När det kommer till de riktigt värdefulla och eftertraktade vinylskivorna handlar det ofta om att exemplaren är en del av specialutgåvor, feltryckta utgåvor, limiterade utgåvor eller första press-exemplar.

Kort sammanfattat - samlare vill ha udda och ovanliga exemplar.

Och är exemplaret tillräckligt udda kan samlare betala åtskilliga tusenlappar. Ser man till de riktigt högt värderade skivorna ligger exemplar av The Beatles och Sex Pistols i topp - och varför kan du läsa om här nedan.

Angående värdet på en vinylskiva är skicket a och o. Om ett udda exemplar är i dåligt skick sjunker värdet avsevärt. Sitter man samtidigt på en ospelad, hyffsat udda, tidig Beatles-skiva som är i nyskick kan samlare likväl betala flera hundra eller tusen kronor.

Repor på skivorna sänker givetvis värdet, likaså trasiga och ihoptejpade skivomslag, alternativt med klotter eller skrivna namn på.

Oftast ska skivorna ha släppts på sena 1950-talet, 1960-talet eller tidiga 1970-talet. De genres där man oftast hittar dyrgripar är inom progressiv rock, reggae, northern soul och jazz.

Samtidigt kan det finnas ett värde i att se över skivor från sent 80-tal och 90-talet. Eftersom CD-skivan lanserades i slutet av 80-talet pressades då allt färre vinylskivor - vilket i förlängningen gjorde att vissa skivbolag helt slutade att pressa vinylskivor av vissa artister eller gjorde väldigt limiterade vinylutgåvor.

Vissa artister envisades likväl med att få ut sina skivor på vinyl – och hittar du exemplar från 90-talet av exempelvis Bruce Springsteen och Neil Young eller svenska The Hellacopters, Thåström, Ulf Lundell eller Kent kan de vara värda en hel del.

Om du vill kolla upp hur mycket en skiva är värd är det alltid en bra idé att kontrollera exemplarets skivetikett, katalognummer, matrisnummer och omslag.

Hittar du relativt udda och eftertraktade exemplar hemma i en kvarglömd skivback kan det samtidigt vara värt att vänta med att sälja, eftersom värdet kan stiga snabbt. Samtidigt kan det såklart vara värt att hålla utkik efter åtråvärda exemplar på auktioner, loppisar, med mera. Ett svenskt exempel, då värdet på en skiva stigit snabbt och fått ett högt samlarvärde, är svenska black metal-bandet Bathorys debutskiva från 1984. Läs mer om den här nedan.

Om du vill kolla upp hur mycket en skiva är värd är det alltid en bra idé att kontrollera exemplarets skivetikett, katalognummer, matrisnummer och omslag. Diverse skivguider, såsom Record Collector och Discogs, har gedigna arkiv på vinylskivor och dess värde. Auktionssajter, såsom Ebay och Tradera, är också bra för att granska en skivas värde och där kan du självklart även lägga ut exemplaret till försäljning. Finns en skivbutik eller vinylaffär nära där du bor kan det givetvis vara relevant att visa upp skivan där.

HÄR ÄR 16 SKIVOR DU VILL HITTA:

Notera att värderingen av skivorna är ungefärlig och priset på respektive skiva kan variera väldigt mycket beroende på exemplarets skick. Du kan både få mycket mer och mycket mindre för ett exemplar, än de pris som är satt här.

● The Beatles - "Please please me" (Parlophone, från 1963): cirka 55 000 kronor

The Beatles debutskiva, utgiven av skivbolaget Parlophone. De första exemplaren pressades med guld och svart etikett, men ganska snart bytte skivbolaget till en gul och svart etikett. Du vill självklart hitta ett exemplar med den guldsvarta etiketten.

● The Quarrymen - "That’ll be the day"/"In Spite of all the danger" (1958): cirka 2 200 000 kronor/110 000 kronor

En av de första inspelade singlarna av The Quarrymen, som senare skulle bli The Beatles. Det är också den enda låt som McCartney och Harrison skrev tillsammans, bara dem två. Bara en enda kopia pressades, på acetatskiva, som bandmedlemmarna hade en vecka var i tur och ordning. Pianisten John Lowe var sist i turordningen och behöll skivan. 1981 ville Lowe sälja den på auktion, men istället köpte Paul McCartney skivan för en hemlig summa. Nu värderas den till drygt 2,2 miljoner kronor.

När McCartney köpt skivan 1981 lät han tekniker arbeta med skivan, för att restaurera dess ljudkvalitet och skick. Därefter lät han pressa 50 vinylkopior som han gav bort till familj och vänner - bland annat ska George Harrison och Ringo Starr ha fått var sitt ex. Du vill givetvis hitta en av de 50 vinylkopior som McCartney lät pressa.

● Led Zeppelin - "Led Zeppelin" (Atlantic, från 1969): cirka 45 000

Led Zeppelins första album, med det klassiska skivomslaget då en zeppelinaren havererar. Vid första pressningen var bandets namn i turkos färg, men ganska snart efter att skivan börjar pressas bestämde sig bandet och deras manager Peter Grant för att ändra till en orange färg på texten. Experter tror att runt 2000 turkosa exemplar hann pressas och självklart vill du hitta ett av dessa.

● Sex Pistols - "God save the queen" (A&M Records, från 1977): cirka 110 000 kronor

Innan Sex Pistols stora genombrott hade bandet skivkontrakt med A&M Records. Skivbolaget i fråga gjorde 25 000 exemplar av Sex Pistols andra singel "God Save the Queen", men när bandet fick hård kritik för låten (då texten ansågs innehålla kritik mot drottningen och politikerna) valde skivbolaget att bryta kontraktet med gruppen. De flesta av de 25 000 exemplaren förstördes, men några sparades av bandets manager Malcolm McLaren för att kunna skaffa ett nytt skivkontrakt till bandet (skrev kort därefter med Virgin). I dag finns bara nio kända exemplar och självklart vill du, mot alla odds, hitta ytterligare ett sådant exemplar.

● The Beatles - The Beatles (EMI/Apple Records, från1968): cirka 110 000 kronor

På "The Beatles", eller "The white album" som det också kallas, finns ett unikt nummer på varje skivomslagsexemplar. Beatles-samlare vill ha ett så lågt nummer som möjligt och kan betala dyrt för det. För de exemplar numrerade mellan 1-100 kan det handla om ett pris på mellan 44 000 och 110 000 kronor. Du vill givetvis hitta ett exemplar med så lågt nummer som möjligt.

● Queen - "Bohemian rhapsody/I’m in love with my car" (EMI, från 1978): cirka 55 000 kronor

I och med en festmåltid i London, tillsammans med bandmedlemamrna i Queen, lät skivbolaget EMI pressa en begränsad blå specialutgåva av denna vinylsingel. Bara 200 exemplar pressades och gavs bort till gästerna under middagen. Du vill hitta självklart hitta ett av dessa exemplar.

● The Rolling Stones - "The Rolling Stones" (Decca LK, 1964): Cirka 11 000

Bandets debutalbum. Ett exemplar i bra skick från skivbolaget Deccas första pressning efterfrågas av Stones-fans och du vill givetvis sitta på ett sådant ex.

● Sex Pistols - "Anarchy in the UK/No Fun" (acetat från 1977): cirka 77 000 kronor

Denna singel är extremt unik. Bara tre kända exemplar existerar - vad man vet. Du vill så klart hitta ytterligare ett exemplar.

● Pink Floyd – "The Wall" (1979, från Harvets): cirka 14 000 kronor

Vanligtvis är vinylskivan i vanlig svart färg, men 800 exemplar pressades för recensenter och radiostationer i en orange färg. Du vill självklart hitta ett sådant exemplar.

● The Beatles - "Love me do/PS I love you" (Parlophone, från 1962): cirka 55 000 kronor

Beatles första singel "Love me do", med "PS I love you" på B-sidan. 250 demoexemplar pressades av Parlophone, för att skickas till radiostationer och recensenter. Paul McCartneys namn stavades "McArtney". Du vill självklart hitta ett av dessa exemplar.

● Black Sabbath - "Master of reality" (Vertigo från 1971): cirka 3 300 kronor

Bandets tredje album. Vid första pressningen ingick en affisch på bandet och dessutom var albumtiteln i svarta bokstäver istället för grå. Du vill givetvis hitta ett sådant exemplar.

● Abba - "Voulez vous" (från 1979): cirka 4 400 kronor

Singel från skivan med samma namn. Den i gul eller röd vinyl är de som efterfrågas och det är så klart den du vill hitta.

● Van Morrison "Atral weeks" - (Warner Brothers från 1969): cirka 1 650 kronor

Van Morrison andra album. Vid första pressningen var etiketten orange och vid andra pressningen var etiketten grön. Du vill självklart ha ett exemplar med orange etikett.

● Nirvana - "Love buzz"/"Big cheese" (Sub pop, från 1988): 18 000 kronor

1988 släppte Nirvana första singeln "Love buzz", som var en cover på en låt av holländska bandet Shocking Blue. Bara 1200 exemplar pressades och 1000 av dem var individuellt numrerade. 200 hade en röd linje över skivomslaget. Båda versionerna är extremt eftertraktade av Nirvana-fans och du vill givetvis hitta något av dem.

● The Misfits – "Horror business" (Plan 9, från 1979): cirka 22 000 kronor

Skräckpunkband The Misfits släppte denna EP 1979. De första 25 exemplaren pressades i svart vinyl, resterande i gul. Du vill självklart hitta ett svart exemplar.

● Bathory - "Bathory" (1984, Tyfon): cirka 6 000 kronor.

Svenska black metal-bandet Bathorys debutskiva från 1984. När skivan skulle pressas var planen att geten på omslaget skulle vara guldfärgad, men eftersom guldfärgen var dyr valde man att satsa på en gul färg som var så nära guld som möjligt. Till bandets förtret blev resultatet istället en kanariegul färg. Men eftersom bandet inte hade råd att kasta de redan pressade 1000 exemplaren bestämde man sig att släppa dem till försäljning och sedan fortsättningsvis pressa i svart och vitt. Du vill givetvis hitta ett ex i kanariegul färg.

HÄR ÄR YTTERLIGARE 11 SKIVOR DU VILL HITTA:

● Hank Mobley - "Hank Mobley" (1957, USA Blue Note BLP): cirka 22 000 kronor.

● Wil Malone - "Wil Malone" (1970, Fontana STL): cirka 16 500 kronor.

● John Lennon/Plastic Ono Band - "Unfinished music no 1: Two virgins" (1968, Apple): cirka 33 0600 kronor.

● John Lennon/Plastic Ono Band - "You know my name look up the number"/"What's the new Mary Jane?" (1969, Apple): cirka 33 000 kronor.

● The Open Mind - "The Open Mind" (1969, Philips SBL): 8250 kronor.

● Agincourt - "Fly away" (1970, Merlin): 7 700 kronor.

● Pink Floyd - "A saucerful of secrets" (1967, Columbia): cirka 4 400 kronor.

● Tinkerbells Fairydust - "Tinkerbells Fairydust" (1969, Decca): cirka 33 000 kronor.

● Billy Nicholls - "Would you believe" (1968, Immediate IMCP): cirka 44 000 kronor.

● John och Alice Coltrane - "Cosmic music" (1966, Coltrane US): cirka 3 300 kronor.

● David Bowie - "The man who sold the world" (1970, Mercury Records): cirka 18 000 kronor.

* Notera att de åtråvärda exemplaren ofta är exempelvis specialutgåvor, feltryckta utgåvor, limiterade utgåvor eller första press-exemplar. Så om du hittar ett exemplar hemma i skivbacken bör du undersöka hur pass exklusivt exemplaret är.

Källor: The Telegraph, The Guardian, CBS.