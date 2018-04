Året var 1968: Läs unika intervjun med Lill-Babs som 30-åring

– Hallå, är det Lill-Babs?

– Nej, det är hennes dotter Monica.

– Kan jag få tala med din mamma då.

Efter en stund kommer Lill-Babs till luren.

– Hallå.

– Goddag, det här är från Hudiksvalls-Tidningen.

– Gudaguda.

– Jag undrar om vi skulle kunna få göra ett reportage om dig i Järvsö.

– Ni också. Ja, i dag går det inte, för Allers veckotidning är redan här, i morgon ska jag åka bort, på fredag kommer Året Runt, men på lördag kanske du kan komma.

– Är du aldrig i fred för tidningarna?

– Jag ska tala om för dig att du blir den femte tidningen som är här på min första semestervecka. Det är semester det. Jag är för snäll, jag kan inte säga nej när tidningarna vill komma.

– Då kanske du vill säga nej till mig?

– Nej, du får gärna komma. På lördag då, klockan fyra.

– På lördag klockan fyra. Hej.

* * *

Alla känner väl vid det här laget till "The Lill-Babs story", berättelsen om hälsingeflickan som vid 15 års ålder åkte till Stockholm och blev en av Sveriges populäraste och mest slitstarka artister.

Läs även: "Alla borde vara lite mer som Lill-Babs" – läsarnas hyllningar på 80-årsdagen

Hon är stintan som gjorde Hälsingland till ett begrepp över hela landet genom sin största succé Klas-Göran. Hennes PR för landskapet har kanske varit effektivare än tio turistintendenters, och ändå är Lill-Babs bara en vanlig Järvsöflicka, som med skicklighet, ambition, arbetsglädje och lite tur gjort sig ett stort namn inom den svåra artistbranschen. Men känner hon sig fortfarande efter alla framgångar som en vanlig Hälsingeflicka?

– Naturligtvis. Jag är ju Järvsöbo av födseln. Dessutom älskar jag Hälsingland, jag är här så mycket jag kan. Nu har jag köpt min mormors stuga här i Järvsö, så mina båda flickor, Monica och Malin, har varit här hela sommaren och jag kommer hit när jag är ledig.

Men hur reagerar de övriga Järvsöborna när de ser dig? Behandlar de dig som en vanlig Järvsöflicka?

– Det är väl olika. Många tittar väldigt på mig och pekar och säger att där är ju Lill-Babs. Förhållandet till mina gamla vänner och klasskamrater är som vanligt, naturligtvis.

Medan vi sitter och pratar vid snedstaktetet som omringar Lill-Babs stuga, kör bil efter bil sakta förbi huset. Några bilar stannar, man vevar ner rutorna och tittar för att få se en liten skymt av "stjärnan i Järvsö." De flesta bilar fortsätter en liten bit till efter Harsavägen, vänder och kommer tillbaka för att verkligen spana in Lill-Babs.

– Hela dagarna kör folk förbi här och tittar. Jag kan inte bli arg på dem, för jag antar att de kommer för att de tycker om mig, inte tvärtom. Men jag måste erkänna att det är irriterande. Jag är för blyg. Jag kan inte ställa mig framför dem och säga "här har ni mig, så här ser jag ut." Det känns som om man vore en apa i bur, det fattas bara en skylt "Mata inte djuren."

Läs även: Kändisarna om saknaden efter Lill-Babs: "Ingenting kommer någonsin bli sig likt igen"

De enda som trivs med åskådarna är Lill-Babs dotter Malin, 2 år, och hennes kusin Boel, 1,5 år som gärna står och vinkar till åskådarnas stora förtjusning.

Hur känns det Lill-Babs, att vara så populär som du faktiskt är?

– Jag kan inte fatta det. Kan inte tro att det är sant. Men visst är det roligt att folk uppskattar mig och det jag gör. Jag är väldigt tacksam att jag har fått vara med så länge i det här gamet. Förr eller senare måste jag kanske lära mig något nytt yrke. Det blir nog kul det också. Huvudsaken tycker jag är att man arbetar med något som man tycker är roligt. Man måste försöka trivas med sitt arbete, annars orkar man inte med det. Kan man inte trivas bör man byta till ett roligare arbete. Det är så tråkigt att höra människor säga att arbetet är ett tvång.

Om du inte blivit artist, vad skulle du då ha sysslat med?

– Gymnastik. Jag skulle inte ha något emot att vara gymnastiklärare. Ända sedan jag var liten har jag idrottat och när jag var 14 år satte jag ett personligt rekord i höjdhopp, 147 centimeter. Då låg det tio centimeter under det svenska rekordet för damer. Jag har fortfarande mycket god kondition som jag bygger upp dels genom mitt agerande på scenen och dels genom att spela till exempel badminton.

Läs även: Sjölund: Lill-Babs, Hälsinglands drottning och vår symbol för matriarkatet

Spänstiga Lill-Babs tar ett badmintonracket och slår några slag mot en av sina gäster, Carl Erik Thörn, den välkände orkesterledaren och sångaren. Carl Erik springer så att svetten lackar för att ta Lill-Babs svåra bollar.

– Barbro (Lill-Babs) är toppen. Vi uppträdde här i Järvsö i går kväll, hon var där och lyssnade på oss och bjöd hem oss på kvällen. I dag har hon bjudit oss på middag. Alla artister som kommer uppåt Hälsingland åker till Barbro, vet du. Hit är man alltid välkommen, säger Carl Erik Thörn och slår bollen så att det sjunger i racketen.

Vi frågar Lill-Babs om det ofta brukar vara artister på besök hos henne.

– Jag brukar kalla mitt hem för "Svenssons pensionat", hit kommer artister för att koppla av. Rune Öfwermanns orkester, som jag turnerar med bodde nyligen här. Vi hade det jättetrevligt. I går det första gången som jag hörde Carl Erik Thörn sjunga. Vilken röst den grabben här! Fantastiskt! Jag det är kul att bjuda hem artister när de kommer hitåt. Och de behöver koppla av mellan framträdandena.

Men känner du inte andra artister som hårda konkurrenter inom ditt yrke?

– I de flesta fall råder det en vänskaplig konkurrens inom artistbranschen och den är bara bra. Det finns några som ser andra artister som rivaler, tråkigt nog, men de är faktiskt få.

Det har just kommit ut en bok i handeln, Boken om Lill-Babs. Vad tycker du om den?

– Ärligt talat så har jag inte läst den ännu. Jag har bara bläddrat igenom den. Jag tycker att den verkar snäll och menlös, annars är den väl okej.

Det står i förordet att du har granskat, rättat och godkänt boken. Men i våras skrev kvällstidningarna att du inte ville ha något med boken att göra. Vilket är riktigt?

– Tidningarna överdriver alltid. Boken bygger på tidningsintervjuer och jag har granskat vissa data. Men än så har jag inte med boken att göra.

Du har varit med i showbranschen i 15 år och är en av Sveriges och kontinentens stora idoler. Vilka idoler har du själv?

– Oj, dom är många. Alice Babs, Nancy Wilson, Lill Lindfors, Sammy Davies, Frankie Boy och så vidare. Och så Ella naturligtvis, Ella Fitzgerald, hon är ju som en mor för alla sångerskor, allas idol.

Men är det inte frestande att ta efter andra idoler i sångstil och agerande?

– När jag var yngre ville jag gärna apa efter andra artister. Anita Lindbloms stil försökte jag ta efter, men Simon Brehm tog genast ur mig de dumheterna. Han sa åt mig att vara bara mig själv, det är min stil. Det håller aldrig att plagiera andra.

Du nämnde Simon Brehm. I boken om dig står det att Simon var väldigt hård mot dig när du kom ner till Stockholm som 15-åring.

– Ja, det var han, men det var bra tror jag. Han hade ju lovat mamma och pappa att han skulle ta hand om mig i Stockholm. Ibland kanske han var lite för hård mot mig, men det var kanske nyttigt det också.

Vilken är din största skivsuccé?

– Klas-Göran. Dens sålde i 124 000 skivor, det rekordet är det svårt att slå. Nu har jag sjungit in en Nancy Sinatra-låt som jag hoppas ska slå. Den heter på engelska Up, up and away.

Vad tycker du om spelmansmusik?

– Toppen, absolut toppen. Jag ska förresten sjunga in en schottis som Sven Lindahl skrivit, Schottis på logen heter den. Det är en modern schottis kan man säga. Jag tror den har goda förutsättningar att bli populär.

Har du sjungit in någon visa av Sven Lindahl tidigare?

– Nej, det blir den första. Jag brukar sjunga låtar av Lars Berghagen, Sven Paddok, Beppe Wolgers och Hasse å Tage. Att jag nu ska göra en visa av Sven Lindahl är mer en tillfällighet. Jag hörde för en tid sedan Erik Öst spela Schottis på logen. När jag fick reda på att det var Sven som hade gjort den, bad jag honom göra en text, och nu hoppas jag få sjunga in den snart.

Vad ska du göra för övriga framträdanden?

– Hela augusti ska jag fortsätta min folkparksturné. Jag kommer förresten till Hudiksvall också, jag vet inte vilken dag det blir, men någon gång i augusti blir det.

Du har fått anbud från Amerika. Tänker du anta det?

– Det är faktiskt inte första gången som jag erbjuds engagemang i Amerika. Jag har inte svarat på det senaste anbudet ännu, jag tror inte att jag ska acceptera det. Det är för långt borta från familjen, jag vill vara så mycket som möjligt tillsamman med mina barn, Monica och Malin.

Du tycker att det går bra att kombinera artistliv och familjeliv i Sverige då?

– Varför skulle det inte göra det? Så många andra människor med andra yrken kan det, och jag har ett jobb som alla andra. Skulle jag inte kunna kombinera mitt yrke med familjeliv, skulle jag byta.

Järvsös berg och dalar ramar in "Svenssons pensionat" i Tå, Järvsö, när kusinerna Malin och Boel rullar omkring i gräset och jagar den lilla kattungen. Carl Erik Thörn och hans mannar kopplar av med krocket, badminton och vila. Hela tiden säger de "Barbro är toppen". I dag var de tillsammans med Barbro på auktion i Järvsö. Att folk tittade och fotograferade dem var inte så märkligt. Märkligare var det att Lill-Babs lyckades köpa en stor snygg kopparkittel för bara 200 kronor. Hon älskar att gå på auktioner.

Nils-Patric Larshamre