Lista: Plura och Looptroop Rockers – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 3 april

15.00, Västerås Konserthus: Kustbandet med Kiralina Salandy. Arrangören: "Dags för ännu ett bejublat återbesök av ett band som spelat på allt från gårdsfester till Nobelfester. De har varit Sveriges musikaliska jazzambassadörer på jordens alla kontinenter. Allt under Jesse Lindgrens fartfyllda och spelglada ledning. I eftermiddag hos oss i sällskap med en underbar kvinnlig vokalist – Kiralina Salandy – som inte bara är en utsökt jazzsångerska i den stil som var förhärskande under 20- och 30-talen utan även en av de bästa gospelsångerskorna.

Onsdag 4 april

12.00–13.00, Växhuset: “Tonys Duo”. Tony Baraniak - sång, klarinett och saxofon, Janne Carlén - sång och keyboard, bjuder på uppjazzad lättlyssnad musik.

19.30, Intiman: Linda Gail Lewis. Arrangören: "The queen of rock n' roll is back! Räkna som vanligt med fullt ös och idel rock n' roll-klassiker. På gitarr har vi Billy Bremner från Rockpile, multimusikern Micke Finell på bas och Roffe på trummor".

Torsdag 5 april

19.00, Västerås Konserthus: Plura – "En man av hjärtat". En 2,5 timmar lång föreställning med massor av musik samt mellansnack med personliga, ingående och hittills hemliga berättelser kring låtarna. Manuset skrivs av Plura och för regi står Hugo Hansén.

Fredag 6 april

19.30, Västerås Konserthus: Tobias Persson – "Man på prov". Komikern Tobias Persson kommer till Västerås med sin föreställning om ofrivillig barnlöshet. "Västerås har en trevlig humorfestival och en klubb i en skrapa där jag varit och det var väldigt trevligt", säger han.

21.00–02.00, Bankiren: Powerage 40 Year Celebration! Arrangören: "Vi firar att det är hela 40 år sedan AC/DC släppte det fantastiska albumet "Powerage". Västerås egna AC/DC-tolkare Rosies spelar hela skivan plus en massa andra AC/DC-hits.Även en speciell hyllning till nyligen bortgångne Malcolm Young som ligger bakom allt".

Lördag 7 april

18.00, Västerås Konserthus: Kikki Danielsson. Tillsammans med sitt band kommer Danielsson, en ikon i svenskt musikliv, bjuda på musik från hela sin karriär; mycket country men även en och annan schlagerklassiker.

21.00–02.00, Bankiren: Looptroop Rockers. Arrangören: "Det har gått 25 år sedan boysen tog sina första steg som Looptroop Rockers i Embees pojkrum i hyreshuslängan i Västerås. Över 1000 spelningar och otaliga albumsläpp senare känner de sig hungrigare än någonsin. Att de dessutom blev invalda i Swedish Music Hall of Fame nyligen känns extra peppigt. Räkna med att de kommer att ge det lilla extra på hemmaplan".

