Helgkollen – det händer i KAK

Köping

Fri kärlek spelas hela helgen

Just nu spelas Dario Fos pjäs ”Fri kärlek” på Hagateatern. I helgen har du tre chanser att se den: Fredag 19.00, lördag 16.00 och söndag 16.00.

Föredrag om samerna i länet

Just nu visas den samiska utställningen ”Sapmi – vår del av världen” på Köpings museum. Utställningen visar bland annat var det finns spår av samer i Västmanland. På lördag hålls det två föredrag om ämnet i anslutning till utställningen. Klockan 13.15 håller Lars-Gunnar Larsson ett föredrag om sockensamernas liv och klockan 14.00 pratar Jouni Tervalampi om ”Samer, båtgravskvinnor och vikingar i Västmanland”. ”Sapmi – vår del av världen” går att se till och med 23 april.

Maskerad på Harrys i Köping

På lördagkväll anordnas årets första temafest på Harrys i Köping. Denna gång är det maskerad som står på agendan. De två bäst utklädda vinner varsitt presentkort.

Arboga

Amerikansk duo kommer till Arboga

På fredag kväll besöker den amerikanska duon Jim and Sam Sweet Heart Green Café i Arboga. Duon kommer från Los Angeles och är just nu ute på sin turné ”The Anywhere Everyday Tour – 365 days of shows”. Konserten börjar 20.00.

Dans till Per-Håkans

Danssugen? På fredag kväll besöker dansbandet Per-Håkans Folkets park i Arboga. Bandet spelar mellan 20.00-24.00.

Sagostund på olika språk på biblioteket

På lördag är det återigen dags för sagostund på biblioteket i Arboga. Högläsningen passar barn från tre år och uppåt. Följande tider gäller: 11.30 Roza Fanus läser högt och berättar sagor på tigrinska. 12.00 Shatha Hameed läser högt och berättar sagor på arabiska. 12.30 Monica Mellgren läser högt och berättar sagor på svenska.

Författaren Maria Gustavsdotter besöker Arboga bibliotek

På lördag klockan 11.30 besöker författaren Maria Gustavsdotter Arboga bibliotek. Gustavsdotter är känd för sina historieromaner och kommer på lördag att prata om sin nya bok ”Den gyllene hårnålen”. Bokens handling är inspirerad av Cecilia Vasas liv. Entrén är gratis.

Unga får ta plats på scen

På lördag är det dags för UKM Arboga och Kungsör. UKM, som står för Unga kulturer möts, är en kulturfestival då unga (13-20 år) i princip får visa upp vad som helst: Foto, breakdance, film, rap, balett, black metal, jonglering, punk, teater … allt har en plats på UKM! Alla medverkande får fem minuter var att visa upp vad de kan på scen. Vill du se vad Arbogas och Kungsörs ungdomar har att visa? Årets UKM-festival för Arboga och Kungsör tar plats i Medborgarhuset i Arboga. Publiken släpps in 14.00.

Kungsör

Elvis-duo spelar både på Tallåsgården och Gammelgården

Tommy Lindgren har i flera år turnerat Sverige runt och imiterat Elvis. Tillsammans med sin kompanjon Kent Rubensson utgör han gruppen Elvis 4 Ever. På fredag kommer showen till Kungsör. Sammanlagt gör duon två stopp: 14.00 på Mötesplats Tallåsgården och 19.30 på Bygdegården i Granhammar. Räkna med en personlig Elvis-show med många av ”The Kings” största hits.

Här möts människor över kultur- och språkgränserna

Träffpunkt Kungsör på Drottninggatan 21 är platsen där människor från olika länder kan träffas och umgås med varandra. Här har du som är svensktalande möjlighet att hjälpa nyanlända med språkträning samtidigt som du får lära känna nya kulturer och nya vänner. Arrangören bjuder på kaffe. Entrén är gratis. Träffpunkt Kungsör har öppet mellan 13.30 och 15.30 på söndag.

Felix sjunger sånger för de yngre

På lördag är gitarrspelande Felix tillbaka på Kungsörs bibliotek. Han kommer att bjuda på en musik- och sångstund som passar barn i åldrarna två till sex år. Att vara med är gratis och ingen föranmälan krävs.

Uttersberg

Två vernissager på Galleri Astley

På söndag sker det två vernissager på Galleri Astley i Uttersberg. Den ena av konstnärerna som ställer ut är Eva Larsson som kommer att ställa ut bilder och skulpturer i brons och rakubränd lera. Raku är en gammal japansk bränningsmetod som ger krackeleringar i glaserade ytor.

Skulpturerna Eva Larsson visar upp föreställer främst kvinnofigurer i olika sammanhang. Eva Larsson ställer ut i Galleri Astleys Galleri. Vernissagen börjar klockan 13.00.

Den andra konstnären som har vernissage på söndag är Lina Nordenström som själv bor i Uttersberg. Lina kommer att visa "skrufs", som i Linas fall utgår från plumpar. Lina inspireras mycket av naturen. Lina Nordenström ställer ut i grafikrummet på konstmuseet. Vernissagen börjar 13.45.