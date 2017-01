Helgkollen - det händer i helgen i KAK

Köping

Få hjälp med dindator, padda eller telefon

Är du senior och vill lära dig mer om datorer, surfplattor ochmobiltelefoner? Då kan du bege dig till Köpings stadsbibliotek på lördag. Då anordnas nämligen ett internetkafé som riktar sig till dig som senior. Bland annat kan du lära dig hur man använder BankID, e-post och 1177 vårdguiden.

Entrén är gratis.

För den som inte kan ta sig till biblioteket är det även internetkafé på Nygården i Köping.

Internetkaféet på biblioteket är öppet 11.00–14.00, internetkafétpå Nygården 13.00-16.00.

Barnkonsert på biblioteket

Vintern må vara här men på lördag strålar solen på biblioteket! Då uppträder nämligen Matilda Bådagård och Magnus Båge tillsammans med Trio X. Ensemblen kommer att framföra Magnus Båges nya barnsånger, med låttexter av Lennart Hellsing och Karin Andersens.

Konserten har döpts till just ”Solen strålar”. Passar barn i åldrarna sex till nio år. Gratisbiljetten går att hämta på biblioteket. Konserten börjar klockan 13.00.

Föreställning i kärlekens tecken tillsammans med kulturskolan dansgrupp

Sedan några år tillbaka är det tradition att kulturskolans danselever, under ledning av danspedagogen Pia Arvidsson Pettersson, genomför en uppmärksammad danshow i januari eller februari. Och nu på söndag är det dags för årets upplaga! På scen står dansgruppen Sorry No Name. Tillsammans kommer de att framföra Pias dansverk ”Sorry No Name in Love”.

Evenemanget tar plats på Forumteatern, klockan 16.00 på söndag.

Entrén kostar 50 kronor.

Arboga

Generationskören rockar i Parkhallen

På lördag kommer det att svänga rejält om Parkhallen i Arboga när Generationskören med kompband uppträder under ledning av Lars Jauring. Medverkar gör även Kulturskolans band Eclipse och Red Rocking Arrows under ledning av Daniel Johansson.

Inträdet kostar 50 kronor, men då ingår fika. Evenemanget kallas för "Rockcafé" och pågår mellan 15.00 och 17.00.

Kungsör

Agilitytävling i Hundarena

På annandagen arrangerades skojtävlingen Tunnelracet i Hundarena i Kungsör. Evenemanget satte tävlingsrekord med 250 starter. Kan det bli samma succé på lördag? Då arrangerar nämligen Kungsörs brukshundklubb Acana agilitycup för sjunde året i rad.

Tävlingen börjar 08.30. Entrén är fri.

Uttersberg

Lakritskonst på Galleri Astley

Alla har vi smakat engelsk lakritskonfekt någon gång. De färgglada godisbitarna i olika lager är en favorit i många gommar.

Den irländske konstnären James McCreary har tagit det ett steg längre. Han har skapat konst utifrån de engelska bitarna. Bilderna, som är i tekniken mezzotint (ett slags tryck), visas till helgen på Galleri Astley i Uttersberg. McCreary, som bland annat varit engagerad i Graphic Studio Dublin, vill med sina bilder att besökarna ska se godiset ur ett annat perspektiv.

Vernissagen sker på söndag klockan 13.00.

Och för att gå från svart till svart. På samma utställning visar även Stephen Lawlor sina skulpturer i svart vax. Lawlor är också född på Irland, och har ställt ut på Galleri Astley ett antal gånger tidigare. Första gången han besökte Uttersberg var redan 2004.

Till grund för årets vaxskulpturer ligger en utställing som Lawlor visat tidigare, nämligen De döda.

James McCrearys och Stephen Lawlors gemensamma utställning har döpts till Vax och Lakrits och går att se till och med 19 februari.