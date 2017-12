Han öppnar tysk-österrikisk krog på Stora gatan: "Det finns ett sug"

I mitten av augusti utbröt en brand i indiska restaurangen Namastes kök, och efter incidenten valde ägarna att stänga.

LÄS ÄVEN: Polisen misstänker brott efter branden på Namaste – hade gasolflaskor utan tillstånd

Nu står det klart vem efterträdaren blir. 1 mars öppnar tysk-österrikiska krogen Bierkeller. Ombyggnationen pågår och ägaren Peter Ajaxon gissar att den kommer att vara klar i början av februari.

– Just nu håller vi på att renovera ytskikten i lokalen. Det brann ju i Namastes kök i somras så vi håller på att bygga upp ventilationen som blev förstörd, säger Peter Ajaxon, som även är vd för Sverigetaxi Västerås.

Rustika träbord, stolar och bänkar. Menyn på griffeltavla.

En typisk tysk-österrikisk krog, helt enkelt.

– Vi kör det konceptet fullt ut, men under lunchen på vardagarna kommer vi även att rikta in oss på svensk husmanskost lagad från grunden. Vi har genomfört vad man kan kalla en lättare marknadsundersökning och märkt att det finns en stor efterfrågan på just tysk-österrikisk mat och svensk husmanskost i centrum. Man kommer givetvis även under vardagsluncherna att kunna beställa wienerschnitzel, gulasch och bratwurst, säger Ajaxon.

Bierkeller, "ölkällare" på svenska, kommer att servera uteslutande tysk- och österrikisk öl.

– Vill man ha Mariestads får man gå någon annanstans, skrattar Ajaxon.

Han har personligen kopplingar till Tyskland och Österrike.

– Min moster bor i södra Österrike sedan 47 år tillbaka, och jag har varit där ett antal gånger varje sommar de senaste tolv åren. Dessutom har min lillebror bott i Berlin i sex år. Jag har en förkärlek till den goda ölen, snapsen – och framför allt matkulturen. Det är definitivt något som saknas i Västerås.

Han var på väg att öppna en liknande krog i Västerås 2012, men det gick i stöpet på grund av olika anledningar.

– Konceptet är ganska vanligt i Stockholm, och de restaurangerna har mestadels varit fullsatta när jag besökt dem.

Hur går rekryteringen av anställda?

– Vi har en kock som definitivt är klar. Han är fruktansvärt duktig på klassisk svensk husmanskost och är väldigt noggrann med att allting ska göras från grunden. Han har 20–25 års erfarenhet och kommer att bidra till en väldigt hög kvalitet på luncherna. Sedan ska jag faktiskt träffa en kock från Schweiz i dag. Han har arbetat mycket i Tyskland och Österrike, och jag har en bra magkänsla. Förhoppningen är att de två kockarna ska utbyta erfarenheter och utveckla varandra.

– På servicesidan har vi fått några "ja" och känner att vi kommit en bra bit på vägen.

Har du några favoriter bland de tysk-österrikiska maträtterna?

– Gulaschsoppan är alltid en klassiker. Sedan tror jag att vår schweinshaxe kommer bli populär.

Det här är Bierkeller

Öppnar: 1 mars 2018 på Stora gatan, i indiska restaurangen Namastes gamla lokaler.

Inriktning: Tysk-österrikisk. Uteslutande tysk-österrikisk öl. En tysk-österrikisk matmeny, och under vardagsluncherna kommer man även att servera svensk husmanskost.

Ägare: Peter Ajaxon, som även är vd för Sverigetaxi Västerås.