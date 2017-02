Bohman om miljonregn till Tårtgeneralen: "Klart den ska spelas in i Köping"

Under tisdagen blev det klart att Filip och Fredriks film Tårtgeneralen kommer att spelas in i Köping. Totalt skjuter det lokala näringslivet i Köping till fem miljoner kronor för att filmen ska spelas in i KAK-kommunen. "Filmen handlar om Köping, då skulle det kännas konstigt om den spelades in i Trollhättan", säger Mikael Bohman, vd för Sparbanken Västra Mälardalen.