Allt fler krogar i Västmanland – otippade kommunen toppar listan

De senaste tio åren har antalet krogar med serveringstillstånd blivit rejält många fler. Från ungefär 12 400 år 2007 till nästan 15 300 förra året, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Det motsvarar en ökning med ungefär 23 procent.

– Svenskarnas restaurangbeteende har förändrats. Man går nu ut vilken dag som helst i veckan, tidigare var det oftast en helgaktivitet. Man vill äta gott och ha alkohol till, säger Carina Cutlip, enhetschef på tillståndsenheten i Stockholm till Nyhetsbyrån Siren.

I statistiken går de också att se hur många krogar det finns i varje kommun utslaget per 10 000 invånare, kolla in hur det ser ut i just din kommun i tabellen nedan.

Utslaget på hela landet har antalet krogtätheten ökat mellan 2007 och 2017, från 16,3 till 18,4 per 10.000 invånare som fyllt 15 år

En del av ökningen kan förklaras av den nya alkohollagen från januari 2011, menar Carina Cutlip.

– Den gjorde det på vissa sätt enklare att bli beviljad serveringstillstånd då det inte ställdes lika högra krav på utrustning och matutbud som tidigare, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

I Västmanland sticker Skinnskattebergs kommun ut rejält. Kommunen hade förra året 26,6 krogar med alkoholtillstånd per 10 000 invånare, mer än dubbelt så många som exempelvis Västerås.

Skinnskatteberg är därmed nummer 56 på topplistan över de krogtätaste kommunerna.

Allra krogtätaste kommunen i landet är Malung-Sälen med en siffra på 110,2, följt av Arjeplog (106,6) och Åre (102,9).