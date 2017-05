Västmanlands företag exporterar näst bäst i landet

Sett till varuexportvärde per capita ligger Västmanland på nästan 150 000 kronor per läninvånare, vilket ger länet en andraplats bland Sveriges 21 län. Rikssnittet ligger på 117 700 kronor per person.

Varuexporten från Västmanlands län var drygt 40 miljarder kronor under år 2016, där de ledande exportvarorna kom från IT-sektorn samt metallvaru-, transport- och kemiindustrin.

– Västmanland är ett viktigt exportlän där man ser att exportökningen på drygt 114 procent under perioden 2000–2016 har varit ett betydelsefullt bidrag till Sveriges totala export som under samma period ökade med 49 procent. Det råder en god triple-helix-samverkan i länet vilket gynnar fortsatt internationalisering och ger exportmöjligheter, säger, Bianca Dochtorowicz, Business Swedens exportrådgivare i Västmanland, i ett pressmeddelande.

Triple-helix är ett begrepp som beskriver ett effektivt samspel och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare, företag och politik/offentlig verksamhet.

Läs mer: Västmanland är Sveriges starkaste exportlän utanför storstäderna – tack vare ABB

Företagen i Västmanlands län exporterar främst till Norge, USA och Finland.

– Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Om Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.