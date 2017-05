Frias från bokföringsbrott – företagarens miss var inte brottslig

Småföregararen skulle ha lämnat in sitt bokslut för verksamhetsåret 2015 senast i månadsskiftet juni-juli 2016 men årsredovisningen var inte upprättad förrän kring jul.

Ekobrottsmyndigheten ansåg att det utgjorde bokföringsbrott och väckte åtal mot småföretagaren och yrkade på att företaget också skulle åläggas företagsbot om 50000 kronor.

Inför rätta berättade småföretagaren att han tidigare år använt en stor och välrenommerad bokföringsbyrå för företagets årsredovisningar, men ansåg att det blev väl dyrt. Han anlitade därför en annan bokförare, men var inte nöjd med dennes arbete.

Efter mycket om och men fick han tillbaka den bokföring han lämnat och fick hjälp av en släkting att omsider lämna in årsbokslutet. Småföretagaren framhöll att årsbokslutet när det väl upprättades var korrekt och att han inte vann något på förseningen utan snarare fått betala 20000 kronor i förseningsavgift till bolagsverket.

Inför sittande rätt medgav också åklagaren att om tingsrätten skulle finna att det småföretagaren gjort sig skyldig till skulle räknas som ringa brott (alltså ett mindre allvarligt brott), så var inte åtal påkallat ur allmän synpunkt. Brottet – eller snarare felet – var för obetydligt för att det skulle medföra straff alltså.

Rätten konstaterade att småföretagaren inte "förfarig otillbörligt i bokföringen på något sätt, utan det enda som lagts honom till last är just att årsredovisningen upprättades för sent".

Det, ansåg rätten, var ett ringa brott och därför frias småföretagaren. Han och hans företag behöver därför inte heller betala någon företagsbot.