Speedwaystjärnan Fredrik Lindgren klar för Smederna: "En förening på väg i rätt riktning"

Efter det sensationella SM-guldet för cirka tre veckor sedan har Eskilstuna Smederna lyckats med en prestigevärvning.

Under måndag förmiddag presenterade klubben 32-årige Fredrik Lindgren, som under den gångna säsongen representerade Dackarna (Sverige), ROW Rybnik (Polen) och Wolverhampton (England).

Såhär säger närkingen själv om övergången:

– Det finns en väldigt stor speedwaytradition i staden Eskilstuna, med många hängivna supportrar. Jag hoppas kunna skapa glädje hos dem genom min prestation på banan och som lagförare, säger Lindgren i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Det ska bli intressant att få jobba tillsammans med Jerker Eriksson igen och nu även Stefan Jarl. Jag har alltid haft en god relation till båda två och det är killar jag alltid tyckt mycket gott om. Att vinna ett SM-guld som klubb är väldigt svårt, men en ännu större utmaning är att försvara den titeln nästa år. Det är en utmaning jag ser fram emot, säger Lindgren.

Lagledaren Jeriker Eriksson beskriver Lindgren som en "oerhört seriös idrottsman".

– Fredrik kommer att komma in helt rätt i det här laget. Han har den personligheten och attityden som gör att han kommer passa in. Han har visat att han tillhör toppen i Grand Prix. Jag tror han kommer förmedla sina erfarenheter och hjälpa de andra mycket under säsongen, säger Eriksson.

ESKILSTUNA SMEDERNA 2018 – JUST NU

Andzejs Lebedevs – 1,909 i snitt (kontrakt över 2018-2019)Fredrik Lindgren – 1,865 (2018)Pontus Aspgren – 1,365 (2018-2019)Michael Jepsen Jensen – 1,310 (2018)Alexander Woentin – 0,500 (2018-2019)