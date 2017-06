Peter Karlsson gör comeback i Piraterna – går in som gästförare

Förändringar meddelades via hemsidan under söndagen. Utöver att Peter Karlsson kliver in som gästförare, utgår Alexander Edberg och Joel Larsson.

In kommer även Krystof Burakovski och Anders Mellgren.

FAKTA: Så ser det ut för samtliga lagen – fått och gått i transferfönstret

Transferfönstret i elitserien i speedway är öppet från den 21 juni till 16.00 den 5 juli. Här är alla förändringar i trupperna hittills: Dackarna: Anders Thomsen ut, Rune Holta in.Elit Vetlanda: Kenny Wennerstam ut (på lån till Lejonen).Indianerna: Mateusz Szczepaniak ersätter långtidsskadade Adrian Miedzinski på ett korttidskontrakt i minst 28 dagar (en förändring som inte har med transferfönstret att göra, klubbarna får ersätta skadade förare när som helst under säsongen).Lejonen: Kenny Wennerstam in (på lån från Elit Vetlanda).Masarna: –Piraterna: Peter Karlsson (gäst), Krystof Buskovski och Anders Mellgren in, Alexander Edberg och Joel Larsson ut.Rospiggarna: Robert Miskowiak och John Lindman ut, Freddie Eriksson in (som gästförare).Smederna: –