Marcus Ericsson ger upp hoppet om drömkontrakt: "Williams känns allt mer osannolikt"

Janne Blomqvist, en av Sveriges största F1-kännare och mångårig kommentator i Viasats formel 1-sändningar, avslöjade för tre veckor sedan att svenske F1-stjärnan Marcus Ericsson var aktuell för att ta klivet från Sauber till Williams inför 2018 års formel 1-säsong. Dagarna efteråt bekräftade Örebroföraren själv att hans management för diskussioner med Williamsstallet, men i en intervju med Autosport på torsdagen spelar Ericsson alltså ned sina möjligheter att kunna ta den plats som öppnar sig om Felipe Massa lämnar Williams.

– Att gå till Williams känns allt mer osannolikt ut för mig. Att fortsätta Sauber är troligen mitt bästa alternativ just nu, säger han till tidningen.

Williams huvudspår för eventuell ersättare till Massa anses nu vara polske Robert Kubica, som körde formel 1 för Sauber och Renault 2006–2010 men som skadade sig svårt i en rallyolycka 2011 och sedan dess kämpat för att ta sig tillbaka, och skotten Paul di Resta, som körde för Force India 2011–2013 (och hoppade in när Massa var sjuk och missade Ungerns GP i somras). De båda ska enligt uppgift köra ett avgörande test, i F1-bilar av 2014 års modell, för att jämföras och utvärderas, på Hungaroring den 18 oktober. Bland förarna som nämnts som aktuella för Williamsstyrning finns också – vid sidan om Kubica, di Resta, Ericsson och Massa – också förare som Jolyon Palmer och Pascal Wehrlein.

Samtidigt utmanas Ericsson om platsen i Sauber. Även om inget kommunicerats utåt anses det klart att hans tyske teamkompis Pascal Wehrlein kommer att tvingas lämna stallet, men inte heller Ericsson sitter säkert. Sedan Sauber skrev ett nytt avtal om motorleveranser med Ferrari har det spekulerats i att tillverkaren vill placera två förare från sitt eget juniorprogram, Charles Leclerc och Antonio Giovinazzi, i Sauber.

– Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas förare som försöker ta din styrning. Vi har sett oss omkring efter olika styrningar, det gör väl alla som inte har ett kontrakt för nästa år. Just nu är inget klart. Mitt management jobbar hårt på det, och vi tycker oss se några olika alternativ, säger Ericsson till Autosport.

Ericsson är just nu inne på sin fjärde säsong i formel 1-cirkusen. Första året körde han för sedermera konkursade bottenstallet Caterham, och de tre senaste för schweiziska Sauber, som var konkurrenskraftiga i kampen om poängplatserna 2015, men som 2016 och 2017 fört en alltmer tynande tillvaro långt nere i fältet. Ericsson tog sin senaste VM-poäng i Italiens GP den 6 september 2015.

I morgon, fredag, drar årets 16:e formel 1-helg igång med tidsträningar inför Japans GP på söndag. Tävlingen avgörs på Marcus Ericssons favoritbana, Suzuka.

I intervjun med Autosport utvecklar Ericsson också det resonemang kring Saubers problem med bilarnas vikt, som han var inne på efter lördagens kval där han var halvsekunden långsammare än Wehrlein.

F1-bilarna måste väga minst 728 kilo, med föraren men utan bränsle, men Sauber har inte lyckats få ned sina bilar till minimivikten. Och eftersom Wehrlein, som är betydligt kortare än Ericsson, bara väger 59 kilo blir hans bil, inklusive förare, lättare.

– I början av året var skillnaden inte lika stor, men de senaste fyra–fem racen har skillnaden varit tio kilo. Det gör mycket skillnad på varje varv på varje bana, tio kilo gör vanligtvis runt tre–fyra tiondelar per varv, säger Ericsson till Autosport.

Nu försöker Ericsson, precis som under sin första säsong i Caterham, som hade liknande problem, desperat att gå ned i vikt.

– Det här är problematiskt för mig, eftersom jag skulle behöva slå Wehrlein så mycket jag bara kan. Jag har haft ganska många år i F1 nu där jag suttit i den sämsta bilen, och det gör det svårt att visa vad man verkligen kan, och det i sin tur gör det ännu svårare att få en bättre styrning, säger Ericsson.

Förarläget i F1 inför 2018 – stall för stall

Mercedes: Lewis Hamilton och Valtteri Bottas fortsätter över 2018.

Ferrari: Sebastian Vettel och Kimi Räikkönen fortsätter över 2018.

Red Bull: Daniel Ricciardo och Max Verstappen fortsätter över 2018.

Force India: Sergio Pérez och Esteban Ocon fortsätter över 2018.

Williams: Inget klart. Allt talar för att Lance Stroll skriver ett nytt avtal med teamet, däremot verkar det alltmer troligt att Felipe Massa, som egentligen pensionerade sig från F1 inför årets säsong, nu definitivt lämnar VM-serien. Robert Kubica och Paul di Resta anses vara huvudspåren om Massa lägger av, och ska köra ett test på Hungaroring den 18 oktober för att utvärderas av stallet. Stallet har, liksom Force India, enligt uppgift en klausul med en alkoholtillverkande sponsor att minst en av förarna måste vara över 25 år gammal, vilket gör att Stroll (som är 18) måste kompletteras med någon äldre förare, vilket ansetts utesluta förare som Pascal Wehrlein (fyller 23 i höst) och Daniil Kvyat (fyller 24 i vår), men enligt senare uppgifter kan sponsoravtalet med Martini komma att omförhandlas om teamet signar en yngre förare. Även förare som Marcus Ericsson och Jolyon Palmer har nämnts som aktuella.

Toro Rosso: Inget klart. Carlos Sainz Jr lämnar för Renault, medan Daniil Kvyats status är oklar. Pierre Gasly (som just nu kör japanska Super Formula efter att ha vunnit formel 2 i fjol) körde i stället för Kvyat både i Malaysia förra helgen och i Japan nu i helgen, och är aktuell för nästa säson. Dessuto mhar namn som Nobuharu Matsushita (kör just nu i formel 2) och Tadasuke Makino (kör just nu i formel 3) ryktats vara aktuella efter motorbytet från Renault till Honda. Tidigare har även Sean Gelael (kör just nu i formel 2) sagts vara aktuell.

Haas: Romain Grosjean och Kevin Magnussen fortsätter över 2018.

Renault: Nico Hülkenberg fortsätter över 2018, Carlos Sainz Jr ansluter från Toro Rosso. Jolyon Palmer lämnar teamet.

McLaren: Stoffel Vandoorne fortsätter över 2018. Efter bytet av motortillverkare, från Honda till Renault, talar det mesta för att Fernando Alonso också stannar.

Sauber: Inget klart. Allt talar för att Pascal Wehrlein lämnar teamet, medan det mesta hittills tytt på att Marcus Ericsson blir kvar. Motorleverantören Ferraris protegéer Antonio Giovinazzi och Charles Leclerc är högaktuella för den andra platsen, eller varsin om även Ericsson lämnar.