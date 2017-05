Marcus Ericsson bedrövad efter testerna i Monaco: "Måste bygga om bilen – var inte med alls i dag"

Växellådan i Marcus Ericssons Sauber havererade redan på väg ut från depån under det första varvet i den första av torsdagens två 90 minuter långa tidsträningar inför lördagens kval och söndagens formel 1-race i Monaco.

Det var början på en helt miserabel torsdag för Ericsson i synnerhet och det schweiziska Sauberstallet i allmänhet:

► Ericsson hann aldrig köra några varv under det första passet, där hans teamkompis Pascal Wehrlein var långsammast av alla.

► I andra passet fick Ericsson sladd över kasinotorget på sitt tionde varv, och tvingades i depå efter att ha touchat muren med vänster bakdäck.

► Totalt blev det bara 31 varv för Ericsson, klart minst av samtliga 20 förare i fältet, och i andra träningspasset var Wehrlein långsammast och Ericsson näst långsammast, rejält distanserade av alla andra förare utom Renaults Jolyon Palmer som också hade problem. Och som lök på laxen återkom växellådsproblemen i slutet av passet för Ericsson.

– En svår dag. Först växellådshaveriet, och när man missat hela första träningen är man på bakfoten när man kommer in i den andra, säger Ericsson, som förklarade sin incident där han gick i muren just med att han inte fått någon körning under första träningspasset, till Viasat.

– Det blir lätt så när man kommer lite efter, som jag gjorde. Jag var i lite grann där, men det blev inga skador på bilen, det var bara fälgen som blev lite polerad.

Betydligt allvarligare då att Sauber inte verkar ha konserverat något av den fart som tog stallet till bästa resultaten på nästan två år vid förra VM-deltävlingen, i Barcelona för två veckor sedan. Då slutade Wehrlein åtta och Ericsson elva, placeringar som verkar mycket långt borta efter torsdagens träningspass. Och nu återstår bara ett timmeslångt träningspass på lördag morgon innan det är dags för kval och race.

– Vi måste försöka bygga om bilen, för den här Monacosetupen vi försökte med i dag funkade liksom inte. Vi måste gå tillbaka lite mer till hur vi ställer in bilen i vanliga fall, tror jag, och inte försöka hitta på något magiskt bara för att vi är på en stadsbana. Vi måste tillbaka till basic och få känsla i grejerna. Huvudsaken för mig är att jag får en känsla för bilen och kan få ut max ur det jag sitter i. Vi har lite jobb att göra, säger Ericsson till Viasat.

H uruvida det uppdateringspaket som lär ha gett Sauber utdelning i Barcelona bara fungerade just där, eller om det är den speciella banan i Monaco som gör att de nya delarna inte ger utdelning där, kunde Ericsson inte svara på.

– Det går inte att känna något sådant, för man kör så himla annorlunda inställningar för att få bilen att fungera på en sådan här stadsabana att den inte någonstans är lik som den var i Barcelona. Därför är det omöjligt att säga hur bra eller dåliga uppdateringarna är. Vi får helt enkelt jobba med det vi har nu, helt klart har vi mycket tid att hitta för vi var inte alls med i dag, tyvärr, säger han till Viasat.

Mercedes Lewis Hamilton och Ferraris Sebastian Vettel, som är huvudkonkurrenterna om VM-titeln i en fajt där Vettel just nu har sex poängs försprång, var snabbast under första respektive andra träningspasset.