Den 5 december kommer en roman skriven av skådespelaren och dramatikern Sam Shepard ut.

"Spy of the first person" handlar i korthet om en äldre man som ser tillbaka på sitt liv och den sjukdom han lider av.

Sam Shepard skrev klart boken kort innan sin död den 27 juli tidigare i år. Han avled i nervsjukdomen ALS vid 73 års ålder.