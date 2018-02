Polarpristagare på liv och död

Metallicas sound brukar beskrivas som "en rasande eld", konstaterar Polarprisjuryns ordförande Alfons Karabuda vid tillkännagivandet i Stockholms stadshus. Juryn jämför det fysiska och ursinniga i bandets musik med Wagners känslostormar och Tjajkovskijs kanoner.

Metallica fick också snabbt rykte om sig att spela den snabbaste och hårdaste musiken, heavy metal blandat med hardcorepunk. Sedan debuten med skivan "Kill 'em all" 1983 har Los Angeles-bandet gjort vad som då var en av hårdrockens subgenrer, thrash metal, till en enorm kommersiell framgång, och av de fyra stora thrash metalbanden (även Anthrax, Slayer och Megadeth) är Metallica det mest prisvärdiga, enligt Jackie Zan, reporter på "Musikguiden" i P3:

Deras musik är den mest intrikata och kan tilltala bredast, oavsett om man gillar hårdrock eller inte. Det finns en finess i de gamla Metallicaskivorna som jag inte tycker finns i de andras.

Historisk skiva

Med den femte skivan "Metallica" 1991, mer känd som "den svarta skivan", fick bandet sitt stora genombrott. Hitlåtar som "Enter Sandman" och "Nothing else matters" gjorde albumet till ett av musikhistoriens mest säljande. Kulturjournalisten och metalexperten Ika Johannesson är glatt överraskad av juryns val men konstaterar också att Metallicas bästa skivor har åtskilliga år på nacken.

Som många metalband lever de mycket på gamla meriter. På det sättet passar de ju bra in bland Polarpristagarna.

Det betyder inte att de inte är relevanta i dag, framhåller Sofia Juvel som driver Dear Darkness, ett rockcommunity på nätet. Metallicas pågående och slutsålda Europaturné är också ett bevis för det.

Juvel föreslår svenska Ghost som Metallicas uttolkare på prisceremonin i juni. Metallicasångaren Hetfield är ett av bandets fans.

Jacke Zan hoppas att ursinnet i Metallicas musik tas på allvar även då och inte anpassas till de finare salongerna.

TT: Man får tänka på att kungen sitter i publiken också?

Det kan han gott ha. Han behöver lite thrash i sitt liv.

Ändrar liv

Till Grand Hôtel den 14 juni kommer även Ahmad Sarmast, grundare av organisationen The Afghanistan National Institute of Music (Anim) vars verksamhet ändrar liv, framhåller Polarprisjuryn. Hundratals afghanska ungdomar får i dag sin utbildning på institutet i Kabul som återuppbygger det musikliv som talibanerna en gång förbjöd.

2014 utsattes institutet för ett attentat av en ung talibansk självmordsbombare, vilket inte stoppat verksamheten.

Den är så otroligt bra, och det är så rätt att Amin får priset. Talibanerna slog sönder musikinstrument och högg av fingrarna av dem som lirade, säger Thomas Johansson, styrelseordförande i Live Nation och medlem i Polarprisjuryn.

Fakta: Metallica

Bildades: 1981 i Los Angeles. Precis som Anthrax, Slayer och Megadeth spelar de thrash (från engelskans "slå hårt") metal – en tyngre, argare och punkigare form av hårdrock.

Medlemmar i dag: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett och Robert Trujillo.

Album i urval: "Kill 'em all" (1983), "Master of puppets" (1986), "... And justice for all" (1988), "Metallica" (1991), "St Anger (2003), Death magnetic (2008), "Hardwired... to self-destruct" (2016).

Kriser: 1986 drabbades det Europaturnerande bandet av en svår olycka i småländska Dörarp där dåvarande basisten Cliff Burton omkom efter att turnébussen voltat flera varv. Bandet har sedan dess överlevt fler kriser, inklusive sångaren James Hetfields alkoholmissbruk. Gräl och osämja blev också temat för den kritikerrosade dokumentären från 2004 "Metallica: Some kind of monster" där bandet till slut hyr in en terapeut för att reda ut sina inbördes relationsproblem.

Övrigt: Trummisen Lars Ulrich var sommarpratare i Sveriges Radio 2016.

Liveband: Biljetterna till den pågående Europaturnén släpptes för snart ett år sedan: 620 000 biljetter till 38 konserter, däribland i Globen i maj, sålde slut på en och en halv timme.

Ur Polarprisjuryns motivering: "Genom virtuost ensemblespel och en mångdubbling av tempot har Metallica tagit rockmusiken till platser där den aldrig varit förut. I Metallicas värld förvandlas tonårsrummet och konsertlokalen till ett Valhalla. Kraften i gruppens kompromisslösa album har gett stöd åt miljoner att vända sitt utanförskap till en superkraft."

Fakta: The Afghanistan National Institute of Music (Amin)

Bildades: 2008 i Kabul av Dr Ahmad Sarmast, som efter 15 års exil lyckats återvända till staden. Institutet erbjuder undervisning åt afghanska barn- och ungdomar och har som uttalad ambition att i synnerhet erbjuda plats åt de minst bemedlade, och att förändra liv genom musik. Amin arbetar för att återuppbygga den rika afghanska musiktradition som ödelades under talibanstyret då all musik var förbjuden. Själva skolan invigdes 2010 och har i dag 250 elever samt en kvinnlig orkester, Zohra, och en ungdomsorkester för traditionella instrument som spelat in en skiva tillsammans.

Attentat: 2014 drabbades institutet av ett terrorattentat utlöst av en ung talibansk självmordsbombare under en föreställning som handlade om just en självmordsbombare. Attentatet krävde ett dödsoffer och flera personer skadades, däribland grundaren Ahmad Sarmast. Attentatet har dock inte satt stopp för institutets verksamhet.

Ur Polarprisjuryns motivering: "...som ett erkännande för hur denna inspirerande organisation har använt musikens kraft till att förändra unga människors liv."

Fakta: Polarpriset

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som hade Abba bland sina artister. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Pristagarna får en miljon kronor vardera.

Årets prisgala äger rum den 14 juni på Grand Hôtel i Stockholm.

Fakta: Tidigare pristagare i urval

2017 Sting och Wayne Shorter

2016 Max Martin och Cecilia Bartoli

2015 Emmylou Harris och Evelyn Glennie

2014 Chuck Berry och Peter Sellars

2013 Youssou N'Dour och Kaija Saariaho

2012 Paul Simon och Yo-Yo Ma

2011 Patti Smith och Kronos Quartet

2010 Björk och Ennio Morricone

2009 Peter Gabriel och José Antonio Abreu

2008 Pink Floyd och Renée Fleming

2007 Sonny Rollins och Steve Reich

2006 Led Zeppelin och Valerij Gergijev

2005 Gilberto Gil och Dietrich Fischer-Dieskau

2004 BB King och György Ligeti

2003 Keith Jarrett

2002 Miriam Makeba och Sofija Gubajdulina

2001 Burt Bacharach, Robert Moog och Karlheinz Stockhausen

2000 Bob Dylan och Isaac Stern