Medeltida fynd i Västmanland – arkeologera berättar

Kanske minns du VLT:s artikel: Källgatan sjunker – måste byggas om från maj 2015? Tänkte du någon gång "jag undrar vad som gömmer sig under stenplattorna?". Lördagen den 21 oktober kommer arkeologerna att berätta om just det – fynden under plattorna på Källgatan, samt om andra fynd i Västmanland.

– Temadagen är en möjlighet att få höra arkeologerna själva berätta om de nya resultaten från undersökningar och forskning. Föreläsningarna tar upp olika ämnen som järnframställning i Norberg, källare i Arboga, det medeltida Västerås och senaste nytt om Anundshögsområdet, säger Ulla Bergquist på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Veronica Dahlberg på Västmanlands läns museum berättar att man i år valt att släppa för biljetter.

– Intresset för den här temadagen har tidigare år varit väldigt stort, och vi vill fortsätta med fri entré. Därför har vi den här gången valt att släppa kostnadsfria biljetter för de som vill vara säkra på att få en plats.