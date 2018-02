Litteraturvärlden mer jämställd på 1800-talet

Litteratur

Under den viktorianska eran förekom kvinnliga författare och karaktärer oftare i litteraturen än under större delen av 1900-talet visar en ny studie, rapporterar The Guardian.

Ett forskarteam från universitet i Illinois och Kalifornien har analyserat fler än 100 000 romaner utifrån kön. Genom en algoritm har akademikerna kartlagt könsfördelningen i litteraturvärlden – både karaktärer och författare – från 1780 till 2007 i en databas.

Resultatet visar att könsfördelningen var relativt jämn i författaryrket under 1800-talet. Under första halvan av 1900-talet sjönk däremot antalet titlar skrivna av kvinnor till endast en fjärdedel. Även kvinnliga karaktärer minskade.

Det tror akademikerna beror på att författarens status blev högre i samhället under 1900-talet, vilket lockade fler män in i yrket.

Studien visar även att kvinnor skriver böcker med karaktärer som är relativt jämt fördelade mellan könen – medan män oftast skriver böcker om män. Bara mellan en tredjedel och en fjärdedel av karaktärer i böcker av manliga författare är kvinnor.

Moa Lindstedt/TT