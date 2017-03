Kristian Ekenberg: George W Bush borde ha satsat på konsten i stället

Vi vet alla hur han är. ”Den där jävla Texasgubben”, som förra S-ministern Jan O Karlsson kallade George W Bush.

En krigshetsare. Född med silversked i mun. Ägnade sig hellre åt att röja sly på ranchen i Texas än åt kulturupplevelser, i kontrast mot Barack Obama. En konservativ gubbe som gjorde de rikare ännu rikare och de fattigare ännu fattigare.

Eller?

Läs mer: Fler krönikor och kommentarer av Kristian Ekenberg

Efter att ha lämnat Vita Huset har George W Bush återuppfunnit sig själv i den lite oväntade rollen som bildkonstnär. Visst, vi har kunnat läsa om hans amatörmålande i fnissiga notiser för ett par år sedan, men nu är han aktuell med boken ”Portraits of courage: A commander in chief’s tribute to America’s warriors” och ingen mindre än tidskriften The New Yorkers konstkritiker Peter Schjeldahl hyllar lite motvilligt expresidentens arbete med penseln.

Jag har själv sett min beskärda del av amatörmålare, och även om George W Bush inte kommer att gå till konsthistorien – och hans målningar inte uppmärksammats om han inte vore den han är – har han en blick och förmåga att fånga personligheter som höjer honom över många amatörer.

Viljan att utvecklas och hitta nya sidor hos sig själv ökar vanligtvis inte direkt heller med åldern.

Porträtten i boken är av skadade veteraner som har återvänt hem till USA från krigen i Mellanöstern.

Det som är så uppfriskande med George W Bushs pensionärskarriär som konstnär, är att han bryter mot samtidens gruppindelning och revirtänk. Man vet inte längre riktigt vad man har honom. Och det är inte så vanligt med människor som så totalt bryter mot förväntningarna.

I synnerhet inte bland politiker och opinionsbildare, vars åsikter är förutsägbara upprapningar från partiprogram och åsiktsgemenskaper. Den egna tankeverksamheten är satt på undantag och åsikter införskaffas i ideologiska storpack och plockas inte som smågodis från både den högra och vänstra hyllan.

Viljan att utvecklas och hitta nya sidor hos sig själv ökar vanligtvis inte direkt heller med åldern.

Betyder det då att George W Bush är mindre ansvarig för det meningslösa Irak-kriget bara för att han på ålderns höst har hittat en känslig konstnärlig sida? Nej, det är inte min poäng, utan min poäng är att det alltid bör applåderas när någon vågar bryta mot omvärldens snäva uppfattning om hur man bör vara.

President, bliv inte vid din läst!

Läs mer: Fler krönikor och kommentarer av Kristian Ekenberg