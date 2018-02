Jockum Nordström skildrar Tolstojs bågnande bildvärld

Vad gör man när Lev Tolstojs barnbarnsbarn ber en om en tjänst? Säger ja, så klart.

Uppdraget att illustrera Tolstojs "Fabler och andra berättelser" resulterade i en bågnande bildvärld, tydligt präglad av Jockum Nordströms temperament.

Mer än 100 år efter Lev Tolstojs död ringer det i den svenske konstnären Jockum Nordströms telefon. Det är Daniil Tolstoy, barnbarnsbarn till Lev Tolstoj, som undrar om Nordström kan tänka sig att skapa illustrationer till de fabler för barn som författaren skrev på ålderns höst.

– Jag kände inte Daniil, konstaterar Jockum Nordström.

– Men han hade ju de här texterna som Tolstoj hade skrivit och tyckte att de aldrig hade varit utgivna på något roligt sätt. Via kompisars kompisar som kände till mig tog han kontakt. Jag tyckte direkt att det var kul och tänkte att det var något jag kunde göra för framtiden.

Skolböcker var "tråkiga"

Lev Tolstoj är framför allt känd för sina episka romaner "Krig och fred" och "Anna Karenina". Mindre känt är att han också skrev texter för barn – ofta i undervisningssyfte.

På sin stora gård Jasnaja Polnaja grundade han flera skolor där han ibland själv agerade lärare. Men skolböcker var ofta alldeles för tråkiga, tyckte Tolstoj, och författade därför själv spännande berättelser för barn.

Några av dem finns med i "Fabler och andra berättelser". Det är korta sagor och fabler, inspirerade av klassisk litteratur som exempelvis den grekiske författaren Aisopos fabler.

Jockum Nordström fick fria händer att gestalta menageriet av listiga rävar, korkade lejon och bokstavligt och bildligt talat blinda människor som figurerar i texterna.

– Jag gillar egentligen inte så mycket att göra illustrationer till andras grejor, det är något jag höll på med mycket när jag var yngre för att få ihop pengar till hyran. Men här kändes det fritt och spännande – och så fanns det ingen deadline, berättar Jockum Nordström.

Bågnar av ilska

För några år sedan gjorde han barnboken "Vart ska du?" som är riktad till ganska små barn. I den använde han sig av samma teknik som här: klippte ut figurer, målade dem och skapade scenografier direkt under kameran.

I fabeln om lejonet, björnen och räven börjar de båda förstnämnda slåss om ett stycke kött, så att bildrutorna nästan bågnar av ilska, men det är räven som till sist äter upp köttbiten.

– Det finns inget rätt eller fel i de här fablerna – inte i någon av dem. Det finns öppna problemställningar som man kan diskutera med barn och även med sig själv i dem. Tolstojs senare böcker "Kreutzersonaten" och "Ivan Iljitjs död" drar också åt det här hållet.

Under arbetets gång har Jockum Nordström och Daniil Tolstoy blivit nära vänner och Nordström har också planer på att så småningom illustrera flera av Lev Tolstojs berättelser för barn. Men först ska han bli klar med verken till sin första stora soloutställning i USA, "Why is everything a rag" på Contemporary Arts Center i New Orleans – och med en skiva som också ska spelas in i samma stad.

– Nu har det klumpat ihop sig med saker. När allt det här är klart ska det bli jätteskönt. Jag längtar efter att sätta mig ned och teckna fritt, säger Jockum Nordström.

Sara Ullberg/TT

Fakta: Jockum Nordström

Född: 1963 i Stockholm.

Bakgrund: Började teckna redan som fyraåring, "som ett sätt att få vara i fred" i en stor familj. Hoppade av gymnasiet som 17-åring och började på Konstfack. Gick senare också Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Medverkade som illustratör i Dagens Nyheter och Kamratposten. Fick sitt stora genombrott 2005 då han valdes till årets konstnär på prestigefyllda Armory Show i New York. Samma år visades hans verk i en stor utställning på Moderna Museet i Stockholm.

Aktuell: Med illustrationerna till Lev Tolstojs "Fabler och andra berättelser". Just nu pågår en utställning med hans verk på Zeno X Gallery i Antwerpen och den 22 mars invigs soloutställningen "Why is everything a rag" i New Orleans.