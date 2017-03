Helgkollen – det händer i KAK

Köping

Nick Borgen spelar i Himmeta

”We Are All the winners”, ”Du e det finaste jag vet”, ”Den glider in”. Artisten Nick Borgen saknar inte direkt hits. Dock har han de senaste åren frångått dansmusikskapandet och fokuserat på en karriär som trubadur.

På fredag klockan 19.00 gästar Borgen Himmeta bygdegård.

Newros-fest i Folkets park

På lördag firas det kurdiska nyåret i Kulturhuset Folkets park i Köping. Det blir både dans och musikunderhållning. För arrangörskapet står Kurdiska United i samarbete med ABF och Köpings kommun.

Firandet börjar 18.00.

Vårknytis och dans till MacThonyz

Sugen på att äta gott och dansa? På lördag är det knytis och dansbandskväll på Himmeta bygdegård. Ta med dig mat, dryck och ett glatt humör. Knytiset börjar klockan 18.00.

Från cirka 21.00 spelar MacThonys från Kolsva till dans.

Barn upp till 15 år går in gratis. Föranmälan krävs dock. För att hitta telefonnummer, se Köpings kommuns hemsida.

Lönehelg och Labyrint på Harrys

Med låten ”Vår betong” slog hiphopgruppen Labyrint igenom med dunder och brak 2007. Debutalbumet ”Labababa” från 2011 gästades av bland annat Kapten Röd, och den senaste releasen, ”Garalaowit”, kom 2014. Just nu är gruppen aktuella med de reggaedoftande EP:arna ”Jamaicangrejen” del ett och två.

Vill du se Aki, Jacco, Dajanko och Sai live? På lördag kväll kommer Labyrint till Harrys i Köping. Biljetterna kan köpas på Citygym.

Arboga

Loppis på Sweet Heart Green Café

På lördag mellan 11.00 och 16.00 är det loppis och hantverksförsäljning på Sweet Heart Green Café i Arboga. Dessutom går det att handla fika. Entrén är gratis.

Romeo och Julia-kören sjunger om utvandringen

Romeo och Julia-kören är ett känt namn i Arboga. Så gott som varje år gästar de Medeltidsdagarna. Nämnda evenemang brukar vara i augusti, men så länge behöver du inte vänta för att höra Romeo och Julia-kören i Arboga.

På söndag klockan 16.00 uppträder de i IOGT-NTO-huset. Föreställningen de framför heter "Hemlängtan" och handlar om 1800-talets utvandringsvåg från Sverige till USA.

Kungsör

Här möts människor över kultur- och språkgränserna

Träffpunkt Kungsör på Drottninggatan 21 är platsen där människor från olika länder kan träffas och umgås med varandra. Här har du som är svensktalande möjlighet att hjälpa nyanlända med språkträning samtidigt som du får lära känna nya kulturer och nya vänner. Arrangören bjuder på kaffe. Entrén är gratis. Träffpunkt Kungsör har öppet mellan 13.30 och 15.30.