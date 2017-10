Litteraturpriset: Glädjande och överraskande

Författaren Salman Rushdie säger till The Guardian:

– Många gratulationer till min gamla vän Ish, vars verk jag har älskat och beundrat sedan jag för första gången läste "A pale view of hills". Och han spelar gitarr och sjunger också! Maka på dig, Bob Dylan.

"Mystisk författare"

Kanadensiske författaren Michael Ondaatje, som bland annat har skrivit "Den engelske patienten", säger till New York Times att han blev exalterad av Svenska Akademiens val.

"Han är en sådan ovanlig och mystisk författare, alltid överraskande för mig, med varje bok", skriver han i ett mejl till tidningen.

Litteraturprofessorn och journalisten John Mullan skriver i The Guardian att även om valet kom som en överraskning för många, så var det inte någon överraskning i litterär bemärkelse.

"Svenska Akademien har gjort några tveksamma – och förra året uppmärksamhetssökande – val de senaste åren, men det här året har de 18 ledamöterna fått till det.", skriver han bland annat i tidningen.

"Vackert"

Bokkritikern Dwight Garner skriver i New York Times att Kazuo Ishiguro var ett säkert val.

"Han skapar världar som är tydliga på ett sätt mening för mening, men där den stora bilden avtar mot horisonten. Hans romaner handlar om upptäckt och uppenbarelse, och hur långsamt de anländer även för den mest noggranna observatören", skriver han.

Författaren Joyce Carol Oates, som har nämnts i sammanhanget i 25 år, skriver i ett svar på ett Twitter-inlägg: "Ishiguro väldigt välförtjänt. Vackert melankoliskt arbete. Favoriten är 'Never let me go'".

Ron Charles skriver i Washington post att årets val ser ut som en kurskorrigering. Han skriver bland annat att Ishiguro är "den traditionella 'stora' författaren som alla gillar att se vinna Nobelpriset".