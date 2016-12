Toppen slog botten i Västerås – Mora säkrade tre poäng mot VIK

Sporten sänder live 30 minuter efter slutsignal i ABB Arena.

Första perioden slutade mållös i ABB Arena i Västerås. Mora hade ett par chanser i powerplay, där comebackande VIK-målvakten Henrik Lundberg höll tätt.

VIK hade en hel del puck i perioden men utan att skapa de riktigt heta chanserna på Mattias Pettersson i MIK-kassen.

Målskyttet tog fart rejält i andra perioden i stället. 4.59 in i perioden utvisades Stefan Gråhns för en omdiskuterad tripping där VIK-fansen ville ha det till diving på Alex Aleardi i Mora.

Hur som helst, powerplay blev det – och mål dessutom. Mathias Bromé styrde in 0–1 i sin föredetta hemmaarena med sitt åttonde mål för säsongen. Kort därefter blev det också 0–2. Erlend Lesund droppade in ett skott mot kassen som via en retur landade i öppen yta. Där kom Ludvig Elvenes vältajmad och rakade in Moras andra mål för kvällen.

Sen kom VIK tillbaka. Samme Gråhns som åkte ut för trippingen vid 0–1 fick revansch när han fiskade upp en lös puck i slottet och reducerade till 1–2.

15.09 in i andra perioden åkte Mora på en dubbelutvisning. Erik Flood för holding och Jacob Nilsson för att ha snackat ut sig. Det gav VIK chansen två minuter i fem mot tre – och hemmalaget tog den.

Lukas Zetterberg vräkte först iväg ett skott i masken på Pettersson. Sedan fick han snabbt tillbaka pucken och då hittade den hårdskjutande rightforwarden rätt och kvitterade till 2–2. Zetterbergs sjätte mål för säsongen, varav alla har producerats i powerplay.

11.24 in i tredje perioden fick Mora powerplay sedan VIK-backen Jimmie Jansson åkt ut för hakning. Då tog dalalaget ledningen igen. Pucken hittade in till Emil Aronsson i slottet som via Henrik Lundbergs målvaktsbyxor såg pucken glida in mellan benen på VIK-keepern och över mållinjen.

Målet blev matchavgörande. Mathias Bromé kunde sedan stänga matchen genom att göra 2–4 i öppen kasse efter 19.00 av tredje.

Matchen sågs av 2 368 personer i ABB Arena Nord, inklusive svenske landslagsspelaren i fotboll Victor Nilsson Lindelöf.