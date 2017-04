Slutet i allsvenskan nära – VIK chanslöst i Ljungby Arena

Eftersnack: Sporten sänder live cirka 15 minuter efter slutsignal. Häng med här.

VIK Hockey var piskat att vinna borta mot Troja i omgång 7:10 för att fortfarande ha en realistisk chans i kvalserien.

Det gick inte alls.

Och nu står hoppet till en snudd på mirakulös tur under de tre sista omgångarna. Med nio poäng kvar att spela om har VIK sex poäng upp (om Södertäljes ledning mot Kristianstad står sig) till en topp 2-placering.

Det började som så ofta i kvalserien illa för VIK i första perioden. Precis som i fem av de övriga sex matcherna släppte Gulsvart in första målet i matchen.

Symptomatiskt för matchen var det också VIK:s bästa spelare i kvalserien, Mikael Frycklund, som tappade puck vid 0–1-målet. Där Elias Edström blev helt fri i slottet och överlista Henrik Lundberg.

Troja gjorde också 0–2 i första perioden. Stefan Söder utnyttjade svagt markeringsspel i VIK – och flippade in en ganska lös backhand efter 11.23

VIK åstadkom en reducering i powerplay. Lukas Zetterberg sköt sitt första mål i kvalet framspelad av Eddie Davidsson och Mikael Frycklund. 1–2 satt i krysset efter 13.42.

Gulsvart hade sedan en stark väg in resten av första perioden. Men det betydde ingenting för utgången av matchen.

I andra perioden hade Troja skicklighet som pressade ner VIK djupt i zon – och mycket tur när en felträff från blålinjen träffade Johan Anderssons ben och studsade in bakom Lundberg efter 6..49 av mittronden.

Troja ökade sedan på till 4–1 genom Köpingssonen Tor Immo efter 14.16. Ett mål i powerplay och Immos fjärde i kvalspelet.

Den tredje perioden blev av förklarliga skäl väldigt avslagen.

VIK försökte reducera genom att ta ut målvakten vid spel fyra mot tre. Men det hjälpte inte, utan i stället kunde Johan Andersson chippa in 5–1 för Troja i öppen kasse.

17.56 in i tredje fick sedan Niklas Lihagen matchstraff för checking to the head.

VIK har alltså tre matcher kvar av säsongen. Huddinge hemma närmast, sedan Visby borta och därefter en avslutande omgång mot Kristianstad.

Matchfakta, Troja–VIK 5–1

Första perioden: 1-0 (6.21) Elias Edström, 2-0 (11.23) Stefan Söder (Elias Edström, Alexander Edström), 2-1 (13.42) Lukas Zetterberg (Eddie Davidsson)

Andra perioden: 3-1 (6.49) Johan Andersson (Niclas Lehmann, Alexander Edström), 4-1 (14.16) Tor Immo (Elias Edström, Jesper Eriksen)

Tredje perioden: 5–1 (14.35) Johan Andersson mål i öppen kasse