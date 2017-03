Livsviktiga kvalsegern – Berg frälste VIK mot Huddinge

MISSA INTE: Sporten sänder live från Björkängshallen – allt om den superviktiga segern här!

VIK kom till Björkängshallen utan blanda annat Markus Persson som vilade på grund av sina skadebekymmer.

Och mardrömmen som kvalserien utvecklats till blev ännu värre i den första perioden. 5.58 in i perioden fick Huddinge sitt första powerplay i matchen – och division 1-laget slog till direkt.

Pucken landade i slottet hos Joakim Hällerström som prickade in 0–1 bakom Henrik Lundberg.

I det läget såg det oerhört skakigt ut för VIK. Men det blev bättre. Efter 18 spelade minuter bjöd Huddinge på ett pucktapp i farlig yta. Fredrik Johansson spelade Niklas Lihagen som åkte sig fri och placerade in 1–1 mellan benen på Niklas Lundström.

Sedan tog det bara en minut, 19.00, innan Lundström bjöd VIK på 1–2-målet. Stefan Gråhns sköt ett skott i masken på Lundström, och när pucken damp ner på isen råkade HIK-keepern stöta in den under sina egna benskydd och in i mål.

Under den första perioden åkte VIK-målskyttet Stefan Gråhns också på en rejäl flygtur i egen zon. Han såg en tackling sent och den såg också ful ut när den fullt satsande spelaren hoppade in i tacklingen och träffade Gråhns illa.

Centern spelade alltså klart perioden och hann bli målskytt. Men sedan tvingades han kliva av och stod ombytt tillsammans med sportchefen Andreas Appelgren inför den andra perioden.

Väl där spelade VIK sin spelmässigt bästa period i kvalet. Gulsvart vann skotten med 20–4. Men effektiviten fanns inte där – och i stället gjorde Huddinge mål på ett av sina fyra skott mot mål.

Joakim Hällerström kvitterade till 2–2 efter 17.14. Och en period där VIK tappat spelet och börjat se passiva ut igen. Då kom ett baklängesmål relativt omgående.

I den tredje perioden såg det väldigt skakigt ut för VIK inledningsvis. Men via en rapp Niklas Lihagen-kontring kunde Linus Svedlund skjuta ett skott där Niklas Lundström släppte en stor retur. Den landade perfekt hos Jonte Berg som kuinde pilla in 2–3-målet för VIK.

VIK var sedan kraftigt utspelat efter Bergs ledningsmål. Hemmalaget skapade flera stora målchanser och pucken dansade på mållinjen vid tillfälle.

Efter 19.27 i spel fem mot sex åkte sedan Mikael Frycklund på en utvisning. Huddinge fick spela sex mot fyra.

Men den stora hemmapressen räckte inte. VIK höll ut och tog tre monumentalt viktiga poäng i kvalserien.

MISSA INTE: Sporten sänder live från Björkängshallen – allt om den superviktiga segern här!

Matchfakta: Huddinge–VIK 2–3

Första perioden: 1–0 (6.16) Joakim Hällerström (William Garpenlöv, Måns Krüger) spel fem mot fyra, 1–1 (18.00) Niklas Lihagen (Fredrik Johansson), 1–2 (19.00) Stefan Gråhns (Linus Svedlund)

Andra perioden: 2–2 (17.14) Joakim Hällerström (Fabian Lundh)

Tredje perioden: 2–3 (6.59) Jonte Berg (Linus Svedlund, Niklas Lihagen)