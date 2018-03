VIK sänkte Borlänge för femte gången i rad – störst i kvalseriemötet framför storpublik

Omgång 2 i kvalseriemötet hann knappt starta innan det small.

20 sekunder efter att VIK-fansen ramat in nedsläpp med ett tifo sköt Pontus Holmberg fart från egen kasse. Superlöftet blixtrade rakt över isen mot kassen, Fredrik Hetta hittade fram med passningen och Holmberg sköt 1–0 mellan benen på Marcus Hellgren.

I samband med det brakade 19-åringen olyckligt in i sargen och blev skadad inför 3 131 personer på plats i ABB Arena Nord.

VIK pressade sedan Borlänge rejält i ett par powerplay men ställningen efter första förblev 1–0 till hemmalaget.

I andra perioden hände i princip allt.

Borlänges spetsback Isak Pantzare fick fem minuter plus matchstraff för checking to the head på VIK:s Anthon Eriksson (kunde spela vidare). Och i efterföljande powerplay grävde Jesper Johansson in en retur för 2–0 VIK i powerplay.

Borlänge fortsatte sedan dra på sig utvisningar i matchen. Lars Eriksson körde på Marcus Dahlbom och åkte för två minuter goaltender interference samt fem minuter fighting i en uppgörelse med Anthon Eriksson – som även han fick en femma. Båda spelarna fick också matchstraff.

VIK brände chansen i powerplay, och samtidigt som Borlänge rensade undan pucken kom Adam Byström Johansson ut från utvisningsbåset och blev helt ensam med Marcus Dahlbom.

Där avslutade forwarden kliniskt och reducerade till 1–2 efter 18.59 av andra.

Det var också ställningen inför tredje perioden.

Där fick Borlänge powerplay redan efter nio sekunder men utan att kapitalisera.

Sedan fortsatte bortalaget att trycka på mot ett till synes nervöst VIK.

9.36 in i tredje fick Borlänge powerplay igen. Inte heller den gången blev det mål efter en jätteräddning av Dahlbom på Adam Byström Johanssons direktskott på en utsökt diagonalpass.

VIK kunde till sist reda ut stormen och göra 3–1 i öppen kasse genom Fredrik Hetta.

Matchfakta

VIK–Borlänge 3–1

Första perioden: 1–0 (0.20) Pontus Holmberg (Fredrik Hetta)

Andra perioden: 2–0 (3.51) Jesper Johansson (Fredrik Johansson, Niclas Lehmann) spel fem mot fyra, 2–1 (18.59) Adam Byström Johansson direkt från utvisningsbåset

Tredje perioden: 3–1 (19.46) Fredrik Hetta mål i öppen kasse

Skott: 11–4, 13–7, 5–9

Publik: 3 131 personer på plats, säsongsbästa utöver gratismatchen