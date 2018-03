VIK dömer ut nya förslaget för hockeyettan: "Redan krångligt"

Förslaget Hockeyettan tagit fram tillsammans med sina medlemsföreningar innebär ett nytt serieupplägg för både serien och kvalsystemet.

Läs mer: Uppgifter: Så kan Hockeyettan göras om – kvalserien till allsvenskan skrotas

Bland annat kan kvalserien mellan Hockeyettan och allsvenskan komma att skrotas.

Något som VIK Hockey helt dömer ut i ett uttalande som Sporten tagit del av.

"Vi tar absolut avstånd ifrån det nya förslaget till att byta ut Kvalserien mot två så kallade Direktkval. Den traditionella Kvalserien anser vi är mycket bättre – både ur ett sportsligt perspektiv´och ur ett publik- och affärsmässigt perspektiv" skriver man.

Om förslaget går igenom kommer även playoff-spelet göras om - och utökas. Inte heller det är något VIK ställer sig bakom.

"Vi är direkt emot det nya förslaget med att utöka, det redan något krångliga, Play Off med ytterligare ett fjärde Play Off" skriver man vidare.

"Vår ståndpunkt är att behålla dagens utformning på Play Off och samtidigt behålla upplägget där man premieras för tabellplacering genom att man får kliva in senare i Play Off. Seriesegrarna i respektive Alletta skulle dessutom kunna premieras med en direktplats i Kvalserien."

Förslaget att utöka grundserien från, som idag 22 omgångar, till 33 omgångar samt att utöka allettan från, som idag 18 omgångar, till 22 omgångar ställer man sig dock positiva till.

"Däremot, för att få grundserien levande och dessutom premiera placering, anser vi att lag som placerar sig på t.ex. plats 1-4 skall få ta med sig bonuspoäng (4p, 3p, 2p, 1p) in i allettan"

VIK skriver att man i grunden är för en förändring av seriesystemet i Hockeyettan som innebär fler matcher under en säsong. Däremot ställer man sig inte bakom att byta ut nuvarande system.

Om det nya förslaget godtas av Svenska ishockeyförbundet kan det komma att börja gälla redan nästa säsong enligt Hockeynews.se.