Tillbaka efter långa frånvaron – Bergmans känslor efter comebacken: ”Är nästan lite rörd”

Beskedet att Marcus Bergman var redo för spel igen var glädjande för alla runt om VIK Hockey – men framför allt för honom själv.

Det har gått två och en halv månad sedan han åkte på en smäll som satte honom ur spel, och som såg ut att avsluta hans säsong.

Men när saker och ting väl gick bättre gick det fort, och när det på onsdagsmorgonen stod klart att han fortfarande mådde bra efter att ha tränat för fullt på tisdagen blev det definitivt att det skulle bli comeback mot Piteå.

– Det var jävligt kul att få vara tillbaka inför hemmapubliken och trampa igång. Det var inte något man hade räknat med för tre dagar sen. I går satt man på nålar hemma efter att man varit med och tränat, så sa Thomas att jag skulle vara med i dag, säger Bergman i Sportens livesändning efter straffsegern mot Piteå.

Det bestämdes så sent som på tisdagsmorgonen att Bergman ens skulle testa på att träna för fullt på lagets sista träning innan matchen. Och när allting stämde där ville VIK-tränaren Thomas Paananen ha med honom i truppen. Det var starten på ett känslosamt drygt dygn för 25-åringen.

– Det positiva i går var att det kändes som det funkar. Även om jag kanske inte är i topptrim och så bra som jag var för ett par månader sen så handlar det nu om att köra hela vägen in i kaklet, försöka göra det man kan för att lyfta laget. Det är alltid kul, man vet själv när det kommer tillbaka en spelare som går in och kör för varandra. Man är nästan lite rörd över hela situationen, att man får kliva in och vara med. Att vi vinner är en stor bonus, starkt att hämta upp det.

VIK-tränaren Thomas Paananen hyllade Bergman efter matchen, själv var Bergman lite mer blygsam.

– Kanske han var lite väl hygglig, men det kändes ändå bättre än förväntat. Självklart tajmingen, touchen i grejerna, avståndet till motståndarna och sånt, den kommer nog så småningom men saknades lite i dag. Farten och flåset kändes bättre än förväntat. I slutet av tredje blev det lite korta byten, men jag trodde det skulle komma tidigare. Jag är ändå positivt överraskad över hur det kändes. Det är klart jag kan bättre, men det är ändå kul att få vara med grabbarna. Positivt också att vi vänder och vinner. Jag kunde inte ha haft en bättre match. Eller, tre poäng med tre sekunder kvar, men shit happens.

Bergman var kanske VIK:s enskilt vassaste offensiva vapen fram tills skadan. I comebacken var han med och assisterade på Johan Skiölds reducering fram till 1–3.

– Det är klart, som offensiv spelare vill man alltid vara med och avgöra, göra mål. Nu har det mer varit tanken att jag skulle spela och bara göra mitt bästa, få ny energi i gruppen och gå ut och göra det jag kan. Fokus i dag var mer att klara mig genom matchen och göra det så bra som möjligt. Jag fick vara med på ett mål. Det är klart man vill göra fler och så, men jag har inga riktiga krav just nu på att jag ska leverera massa mål och poäng sista fyra. Gör jag det är det en bonus, jättekul, men framför allt försöka, hur det än ser ut, ta vinster sista fyra matcherna.

Tror du det kan räcka hela vägen till allsvenskan?

– Absolut, annars hade vi inte krigat som vi gör. Det är ingen idé att tro annat. Vi sliter hela säsongen. I Kristianstad kändes det som att vi hade ett guldläge, sen började vi bra med tre vinster. Vi är inte sämre än något annat lag i den här serien, så absolut, det hoppas jag verkligen. Det är därför jag försöker vara med sista biten så gott jag kan, för att jag tror på det.