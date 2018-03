Pikkarainen självkritisk efter Suras storförlust mot Arboga: ”Vi skämmer ut oss”

Sura Blue Hammers hade en riktigt tung kväll borta mot IFK Arboga i den tredje omgången av kvalserien till hockeyettan.

1–7 i baken skrevs resultatet till när slutsignalen gick – efter att Sura inte alls klarat av att hålla sina huvuden kalla i matchens slutskede.

Det gjorde Jarno Pikkarainen, som klivit ner på isen inför kvalserien, rejält irriterad.

– Jag är så besviken på att vi skämmer ut oss som vi gör på slutet, det är det värsta av allt, tycker jag, säger veteranen i Sportens livesändning från matchen.

Sura drog på sig flera onödiga utvisningar, långt borta från spelet, under matchens slutskede, och när Arboga då utnyttjade sina power play-lägen rann resultatet ifrån. Och det är framför allt utvisningarna Pikkarainen pratar om när han tycker att laget skämmer ut sig.

– Ja, men absolut dem först och främst. Vi krigar för att göra mål, så tar vi riktigt dumma utvisningar som vi inte ska göra. Vi måste hålla oss kalla för att vi ska ha en chans, säger han.

Spelmässigt var det övertag Arboga i matchen under stora delar, men inte till den grad att 1–7 representerar förhållandet mellan lagen.

– Första perioden är helt och hållet Arbogas. I andra och tredje åker vi mycket mer skridskor och är mycket mer med än vi är i den första perioden. Sen är sista tio bara att glömma totalt för vår del.

I och med förlusten, Suras första i kvalserien, trillar man nu ned på en tredjeplats i kvalserien, tre poäng bakom serieledande Malung och två poäng bakom Arboga. Klättring måste alltså ske om Sura återigen ska rädda kontraktet.

– I kvalseriespel, det är inget skönspel som gäller. In och kriga varje match för att ha chans, annars kommer man inte vinna. Vi har många spelare som varit med redan. Vi måste göra det mycket bättre, in och kriga, in på mål, köra. Våga släppa loss lite mer än vi gör.