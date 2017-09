Nyförvärvets bomb i powerplay frälste VIK – serieledare efter fjärde raka segern

För pluskunder: Häng med i vårt livesända eftersnack från Bahcohallen i Enköping

VIK kom ut suveränt mot Enköping och tryckte ner hemmalaget djupt i sin egen zon. Bara kedjan med Fredrik Hetta, Johan Skiöld och Fredrik Johansson hade tre, fyra målchanser första fem minuterna.

VIK fick möjlighet att spela 39 sekunder i spel fem mot tre, men tog inte tillvara på det.

I stället fick Enköping en väg in i matchen via sitt första powerplay. Och med bara en sekund kvar på utvisning så tog de den. Simon Cederborg-Nilsson styrde in ett backskott från blå och så var VIK i underläge efter 13.49.

Gulsvart kom tillbaka igen och pressade mot slutet av perioden. Både Alexander Nilsson Lindelöf och Hampus Wallin hade stolpskott under första. Men det blev inga mål för VIK.

Målen kom i stället i andra perioden. Robin Nilsson kvitterade med ett mäktigt slagskott.

Sedan styrde Marcus Bergman in 2–2 i powerplay.

Därefter fick Johan Skiöld 5 + matchstraff för en spearing. VIK redde ut det boxplayet, men ESK kunde ändå kvittera till 2–2 i periodens slutskede efter en retur.

I tredje pressade VIK hårt för en kvittering, men Enköpings storspelande målvakt Simon St Cyr stängde igen kassen och tog matchen till förlängning.

Där inledde ESK med 1.16 i powerplay. VIK redde ut det och fick sedan en egen chans i PP. Då satt Alexander Nilsson Lindelöf upp Fredrik Hetta som bombade in matchavgörande 3–2-målet för Gulsvart.

Som därmed tog sin fjärde raka seger.

Matchfakta

Enköping–VIK 2–3 efter sudden

Första perioden: 1–0 (13.49) Simon Cederborg-Nilsson (Andreas Sojé, Ludvig Ahlin) spel fem mot fyra

Andra perioden: 1–1 (5.16) Robin Nilsson utan assist, 1–2 (12.03) Marcus Bergman (Niclas Lehmann, Kenny Källström) spel fem mot fyra, 2–2 (19.10) Ludvig Ahlin (Magnus Svanberg)Tredje perioden: -

Sudden: 2–3 Fredrik Hetta (Alexander Nilsson Lindelöf)

Skott: 7–11, 9-10, 7-12

Publik: 1 273.

Så spelade VIK.

Målvakt: Marcus Dahlbom (Daniel Wahlberg)

Förstafemman: Morgan Hassel, Alexander N Lindelöf, Fredrik Hetta, Johan Skiöld, Fredrik Johansson.

Andrafemman: Joel Werner, Kenny Källström, Pontus Holmberg, Niclas Lehmann, Marcus Bergman.

Tredjefemman: Jimmie Jansson, Robin Nilsson, Kevin Weiskog, Oscar Pettersson, Hampus Wallin.

Fjärdefemman: Douglas Alenbring, Anton Brandhammar, Manne Mattisson, Jesper Cederberg, Adam Lidström.