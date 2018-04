Lagkaptenen visade vägen när VIK blev klart för allsvenskan – trots strafförlusten

Förväntningarna från hemmasupportrarna var enorma inför matchen – men VIK fick en blytung start. Backen Jimmie Jansson åkte ut för en boardning efter 21 sekunder och Trojaspelarna var snabba med att utnyttja sitt numerära överläge. Jonathan Johnsson frispelade Nikolai Meyer som lade in pucken i öppen kasse.

VIK fick kort därefter ett powerplay som man inte lyckades utnyttja.

Första perioden var jämn med chanser åt båda håll.

Stark inledning på den andra perioden av VIK som radade upp bra målchanser. Allra bäst läge hade Jesper Cederberg. Fri med Trojakeepern Johan Nielsen försökte han sig på ett konstmål med att dra klubban mellan sina egna ben och sedan sprätta upp pucken men centern fick inte till den varianten.

I mitten på perioden fick Petter Mattsson ett friläge i slottet men skottet rakt i Nielsens plock.

Med tanke på VIK:s stora spelövertag kom Trojas 2–0-mål ganska ologiskt. Conny Strömberg drog på sig en tvåminutare och då satte Nikolai Meyer dit sin andra puck för kvällen efter 11.49.

Ett powerplay tog hemmalaget in i matchen igen och det var kaptenen Fredrik Johansson som visade vägen. Johansson gick stenhårt på kassen och forcerade in pucken efter att Fredrik Hetta slängt in den.

Fem minuter in på tredje perioden var Nikolai Meyer ruskigt nära att hänga in sitt tredje mål för kvällen men Conny Strömberg offrade sig hänsynslöst och räddade upp situationen tillsammans med målvakten Marcus Dahlbom.

14.21 in i den tredje perioden fick VIK in pucken i mål igen och publiken jublade över vad man trodde var kvitteringen. Men för andra gången under kvällen dömdes ett VIK-mål bort av domaren som ansåg att Johan Skiöld varit på Nielsen.

Men till slut, med knappt två minuter kvar av perioden kom det efterlängtade 2–2-målet som innebar förlängning, när Fredrik Johansson än en gång var sist på pucken och petade in den i kassen efter en rörig situation framför Trojamålet.

Redan innan förlängningen var VIK:s avancemang till hockeyallsvenskan klart och det firades vilt både på läktaren i på isen eftersom bara en poäng krävdes. Under förlängningen skanderade sedan publiken "Vi är tillbaka" och VIK hyllades med stående ovationer.

Efter en mållös förlängning väntade straffläggning. Väl där blev det ytterligare ett mål för en säker Fredrik Johansson men trots allt VIK-förlust efter att gästernas Sebastian Benker gjort två. Då, trots strafförlusten, fick VIK fira ordentligt med fansen ute på isen. Tiden i division 1 är över och VIK är tillbaka i allsvenskan till nästa säsong.

Matchfakta:

VIK Hockey–Troja/Ljungby 2-3 efter straffar (0–1, 1–1, 1–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (1.15) Nikolai Meyer (Jonathan Johnsson).

Andra perioden: 0–2 (11.49) Nikolai Meyer (Sebastian Benker), 1–2 (14.37) Fredrik Johansson (Fredrik Hetta).

Tredje perioden: 2–2 (18.02) Fredrik Johansson (Fredrik Hetta).

Avgörande straff: 2–3 Sebastian Benker.

Skott: Skott: 42–31 (10–10, 18–9, 10–10, 4–1, 0–1)

Utvisningar: VIK: 3x2, Troja: 4x2

Publik: 4 505.