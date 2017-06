Klart – Sporten sänder försäsongscup med Köping, Arboga, Sura och VIK: "Perfekt"

Hockeypuls Västmanlands reportrar diskuterar sändningsnyheten och läget i de fyra klubbarna i TV-form. Nedan hittar du textversionen.

Den 25-27 augusti startar den västmanländska hockeyrivalitetet säsongen 17/18 på allvar.

De fyra Hockeyettanklubbarna från vårt län möts i Köping och under försäsongsturneringen Proofdoor Cup.

Nu kan Sporten berätta att vi kommer att sända alla sex matcher under helgen.

–Det blir den perfekta uppladdningen inför Hockeyettan och den här regionen som är väldigt central i den västra serien. Vi får en chans att kunna syna och hårdstudera nyförvärven på nära håll, säger Hockeypuls Västmanlands reporter Kristofer Ström.

– Alla lagens fans tittar på de nya spelarna. Hur ser du ut? Vilka individuella egenskaper har dom? Det är det som är intressant. Kan den här spelaren åka skridskor? Ser målvakterna okej ut? Det är väldigt roligt att kunna visa matcherna i stället för att bara skriva om dom, säger Hockeypuls Västmanlands reporter Kevin Johansson.

Och fortsätter:

– Vi har sedan en kort tid tillbaka ny teknik för att kunna erbjuda grafik med resultattavla och repriser under spelets gång. Det har höjt kvaliteten på våra fotbollssändningar under våren och kommer att göra samma sak med hockeysändningarna under den här turneringen.

Spelschemat för turneringen ser ut som följande.

Fredag 25 augusti

17.00) Sura–VIK, 20.00) Köping-Arboga

Lördag 26 augusti

12.00) Arboga-Sura, 16.00) Köping-VIK

Klockan 15 under lördagen arrangeras en presskonferens på en sportbar i Köping dit alla lagens fans kan komma och höra huvudtränarna snacka upp säsongen. Den kommer även att sändas på Mittmedias sajter.

Söndag 27 augusti

12.00) KHC-Sura, 16.00) Arboga-VIK