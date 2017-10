Jättebråk efter prestigemötet – när Köping Hockey mosade Arboga

SE ÄVEN: Livesändning: Eftersnack och analyser efter prestigemötet Arboga-Köping

564 åskådare i Rasta Arena fick se en jämn första period i derbyt mellan IFK Arboga och Köping Hockey.

Ett kreativt Köping Hockey lyckades i powerplay få utdelning genom Ludvig Karlsson, som med ett skott från blå spräckte nollan fem minuter före pausvila.

Om den första perioden var jämn så tog Köping Hockey över lite av initiativet i den andra perioden. IFK-spelarna kändes loja och inte alls mentalt redo på uppgiften. Inte ens i powerplay gick det att känna igen hemmalaget som saknade udd framåt. Samtidigt gjorde Köping Hockey en mycket stabil insats defensivt eftersom IFK-spelarnas ofta tvingades ta skot långt utifrån. Samtidigt var gästerna sylvassa i sina omställningar.

Inte ens en time out av IFK-tränaren Lenny Eriksson lyckades tända laget halvvägs in på matchen. I stället kunde ett ruskigt effektivt Köping Hockey göra fyra mål under loppet av fem minuter. Bland annat gav IFK-försvaret målfarlige Tobias Sjökvist alldeles för mycket tid och ytor att ta sig in i slottet och ladda bössan vid ett av målen.

Ett mer och mer paralyserat IFK Arboga föll ihop som ett korthus i den andra perioden.

Precis som i länsmötet mot Surahammar (seger med 5–0), så behöll KHC-spelarna lugnet samtidigt som man var kliniska i sina avslut.

Gästerna spelade med ett helt annat lugn och en större harmoni än hemmaspelarna som såg stressade ut långa stunder.

Med 0–5-underläge inför den tredje peroden kom IFK Arboga ut med en hög press i tredje. Ett ruskigt disciplinert KHC lyckades dock förtjänstfullt spela på sin ledning och var samtidigt farliga när man stäldle om och kontrade.

Köping genomförde en taktiskt perfekt match som lade grunden till seger. Även powerplayet från KHC ska lyftas fram då tre av de fem målen gjordes i just den spelformen.

Direkt efter slutsignalen utbröt ett jättebråk mellan flera spelare. Det var under en lång period upprivna känslor och flera våldsamma slag riktades ut vid storbråket. Det blev så våldsamt att det mycket väl kan bli ett efterspel på grund av händelsen efter slutsignalen.