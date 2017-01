IFK Arboga vände och vann – tyngre för Köping HC och Sura Blue Hammers

IFK Arboga följde upp 6–0-segern mot Åker/Strängnäs i onsdags med att besegra gästande Enköping med 4–2 hemma i TBO Ågården Arena under fredagen. IFK låg under med 1–2 inför tredje perioden, lyckades vända på steken. Calle Kjällström kvitterade innan Linus Ageborg krigade in ledningsmålet 3–2. I slutsekunderna fastställde Oliver Nordmark slutresultatet till 4–2 i öppen bur.

Målskyttar, IFK Arboga: Oliver Eklind, Calle Kjällström, Linus Ageborg, Oliver Nordmark

Arbogas rivaler Köping Hockey lyckades däremot inte följa upp onsdags 9–1-kross av Surahammar med ytterligare en trepoängare. Hemma mot bottentippade Åker/Strängnäs tappade KHC, något otippat, två poäng när gästerna vann med 5–4 efter straffar.

Målskyttar, KHC: Edvin Johansson, Rickard Sundlöv, Linus Johansson, Tobias Sjökvist

För Surahammar fortsätter säsongens misär. Borta mot Grästorp kom ytterligare en förlust när hemmalaget besegrade Sura med 5–2.

Målskyttar, Sura: Niklas Åberg, Eric Alsdal