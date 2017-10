Efter tuffa starten – Arboga lånar duo från Hockeyallsvenskan: "Bra möjlighet"

Målvakten Ludvig Engsund och backen Theodor Liss-Karlsson lånas ut från Oskarshamn till IFK Arboga.

Det meddelade Oskarshamn under under torsdagen.

– "Ludde" är tillbaka i träning men behöver få matchträning för att göra sig redo för spel med oss, säger Per Kenttä i ett pressmeddelande.