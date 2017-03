Polis sköt misstänkt kvinnoplågare i Huskvarna: "Vi avlossade flera skott"

Det var vid sextiden på fredagsmorgonen som polisen fick samtal om att en kvinna misshandlats på en adress i Huskvarna.

Flera polispatruller ryckte ut för att ta reda på vad som hade hänt. Polisen påbörjade en utredning om misshandel alternativt grov misshandel.

– Kvinnan hade synliga skador men hon ville inte uppsöka sjukvården , säger Thomas Agnevik, presstalesperson på polisen i Jönköping.

Flera skott avlossades

– Polinsmännen pratade med kvinnan och fick veta att mannen som kan misstänkas för misshandeln fanns i närheten.

När mannen, som är i 20-årsåldern, skulle gripas avlossade polisen skott mot honom.

– Det händer något som utlöser skottlossning från polisens sida. Det avlossades ett flertal skott. Mer än så kan jag inte säga.

Mannen träffades i buken och fördes till sjukhus där han under morgonen opererades för sina skador. Polisen uppger att mannens tillstånd är stabilt.

– Mannens skador är inte livshotande.

Polisen misstänker att mannen gjort sig skyldig till flera brott.

– Den skjutne mannen är misstänkt för försök till grov misshandel på polisen, alternativt försök till våld mot tjänsteman.

Efterlyser tips

Nu ska särskilda åklagarkammaren utreda polisen agerande vid gripandet.

– Jag kan inte gå in på mer detaljer eftersom jag inte ska föregripa den pågående utredningen.

Polisen var under fredagsförmiddagen på plats för att samla in bevis och för att knacka dörr för att samla in vittnesmål.

– Vi efterlyser allmänhetens hjälp. Vi vill ha in vittnesmål från de som kan ha information om vad som har hänt på morgonen.