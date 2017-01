Generaldirektör anhållen för korruption: "Allvarligt med korruption inom staten"

En korruptionsskandal skakar Statens fastighetsverk. Nu byter finansminister Per Bolund (MP) ut generaldirektören.

– Han förekommer i en brottsutredning och kan inte vara kvar, säger Per Bolund.

Björn Andersson tvingas ta time out med omedelbar verkan.

Generaldirektören anhölls under onsdagen.