IBK Sala är i stort behov av ett trendbrott efter en lång rad förluster, och jagar en seger mot Köpings IS borta i Karlbergshallen. Inför matchen har bortalaget 16 raka förluster i division 2 Västmanland och ligger just nu elva i tabellen. Köpings IS vann sin senaste match med 10-3 mot IBK Köping.

Senaste mötet mellan lagen slutade med seger för Köpings IS på bortaplan, 5-2.