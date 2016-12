Jesper Magnusson lämnar Kolsva IF – klar för division 3-lag i Västerås: "Sätta prägel på vårt offensiva spel"

LÄS OCKSÅ: Klassvärvning av Kolsva IF

Magnusson anslöt till Kolsva från division 2-laget Skiljebo i somras och stod under höstsäsongen för fem fullträffar kryddat med ett antal assist när KIF tog hem division 5.

Nästa säsong får Kolsva dock klara sig utan den offensive kreatören. På sin hemsida meddelar IK Franke, som ramlade ur division 2 i år, att 26-åringen är klubbens senaste nyförvärv.

"Jesper Magnusson ansluter närmst från moderklubben Kolsva IF, där han spelade under hösten 2016. Dessförinnan spelade han för Skiljebo SK i drygt tre säsonger och han har dessutom nyttig erfarenhet från sin tid i Gefle IF som framgångsrik juniorspelare", skriver IK Franke.

Och fortsätter:

"Jesper tar plats i truppen som anfallare och kommer med sin rörlighet, spelförståelse och förstatouch ha alla förutsättningar att sätta prägel på vårt offensiva spel. Han besitter även en härlig arbetskapacitet som passar väl in i vårt presspel och vi räknar med att han kommer att vara en bra förebild för våra yngre spelare."

