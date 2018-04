Struliga förberedelser för Heby – men nu ska supervärvningen skjuta klubben kvar i trean

Heby AIF har haft allt annat än en optimal försäsong. Dåligt med spelare på träningarna och en plan som inte varit tillgänglig under stora delar av inledningen på 2018.

Tränare Per-Åke Swärdh är blygsam med förväntningarna på division 3-säsongen som inleds på lördag hemma mot Syrianska.

– Det är ju tråkigt att behöva säga det men målsättningen just nu är att försöka få ihop ett slagkraftigt lag att spela med den här säsongen. Just nu är vi väldigt känsliga för skador, med 16 utespelare plus målvakter har vi inte råd med för många skador, säger Swärdh.

Han fortsätter:

– Men jag är övertygad om att vi kan klara ett nytt kontrakt så länge vi ser till att hålla oss skadefria.

Förra säsongen hade Heby AIF stora problem med anfallsspelet och det var mycket därför klubben tvingades kämpa för kontraktet hela vägen in i säsongens sista omgång. Då klarade man sig efter en heroisk seger borta mot topplaget Enköpings SK.

Till stundande säsong har klubben lagt vantarna på en potentiell supervärvning. Anfallaren Sunday Bale anslöt under vinter efter att förra säsongen vunnit Sandvikens IF:s interna skytteliga på sju mål i norrettan.

– Han är en grym forward som jag tror och hoppas kan bidra väldigt mycket i vårt spel. Tror att han har gjort sju mål bara under försäsongen, han blir oerhört nyttigt, säger Swärdh.

Anfallsspelet är Swärdh inte orolig över. Men förra säsongens solida defensiv har inte varit lika solid under vintern/våren.

– I sista träningsmatchen var det inte bra. Men vi har lagt väldigt mycket fokus på anfallsspelet så vi får fräscha upp det defensiva minnet till premiären. Det ska bli skönt att börja spela matcher som gäller något, säger Per-Åke Swärdh.

PREMIÄRMATCH

14/4 – Syrianska IF Kerburan, 13.00 på hemma på Tegelvallen