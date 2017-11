VSK-stjärnans sorg efter tragedin i hemstaden – släktingar omkom i jordbävningen: "Vill ge de drabbade hopp"

"Snälla väck mig ur mardrömmen, jag klarar ej mer".

Karwan Safaris vaknade upp till en mardröm i måndags morse den 13 november. På sin facebooksida gav VSK-stjärnan uttryck för sin fruktansvärda sorg.

Bland de omkomna i jorbävningen fanns såväl kusiner som vänner i hemstaden Sarpol-e Zahab. Den ofattbara tragedin har givetvis satt sina spår och nu försöker Karwan dag för dag komma på fötter igen.

– Det är riktigt tungt för familjen. Vi har fått vara hemma från jobbet under en vecka. Men det är ingenting i jämförelse med hur människorna har det där nere. Alla våra tanker går till de drabbade, säger en dämpad Karwan Safari.

– Jag har själv förlorat kusiner och vänner. Jag har även kusiner som överlevt. Tyvärr får de inte särskilt mycket hjälp. Därför bestämde jag mig för att starta en insamling, berättar Safari när Sporten når honom.

På bara 24 timmar hade 22 500 kronor samlats in – pengar som visar vilken medmänsklighet som finns.

– Gemensamt har vi samlat in mer pengar än vad jag någonsin vågat tro. Det här visar att det finns medmänniskor och att vi är starka tillsammans. Alla kan göra något. Nu har vi gemensamt samlat in 25 000 kronor och pengarna kommer att skickas ut till de drabbade genom en privatperson. Pengarna kommer därför hamna i rätt händer, försäkrar Safari.

Den fruktansvärda jordbävningen under natten till måndagen den 13 november, slog hårt mot Karwan Safaris hemstad Sarpol-e Zahab och dess bya runt omkring. VSK-anfallaren har de senaste dagarna varit i kontakt med anhöriga som vittnar om förödelsen,

– De här människorna behöver känna hopp och få lite pengar i fickan att röra sig med. Det finns människor som förlorat både fru och barn. Samtidigt finns det många familjer kvar som inte hamnat under husen. Vi kan inte göra någonting åt de som dött, men de som är kvar vid liv vill jag bidra med hopp till. Jag hade inte i min vildaste fantasti trott att vi på två dagar skulle få in över 25 000 kronor, säger Safari.

I den kurdiska staden Sarpol-e Zahab, där hälften av de skadade bor, kommer det ta lång tid att bygga upp staden igen.

– Vi kurder har levt under förtryck sedan över hundra år tillbaka. Vi har aldrig fått känna lugn och ro. Många har levt under diktatur och rädsla för anfall. Under 30 års tid har Sarpol-e Zahab bygggst upp och nu är vi tillbaka på ruta ett igen, säger Safari.

Media har gått ut med uppgifter om att över 500 människor omkommit, men att flera tusen skadats. Enligt Karwan Safaris kontakter i Iran har mer än dubbelt så många mist livet.

Den fruktansvärda tragedin har förstås förändrat många människors liv för alltid, människor som över en natt förlorat sina hem.

Hemma i Sverige försöker Karwan Safari samtidigt hitta tillbaka til vardagen igen. När Sporten når honom under måndagen har han precis börjat jobba igen.

– Det gäller att inte ge upp livet. Jag var hemma från jobbet under en vecka. Sedan kände jag att jag behövde komma tillbaka till jobbet för att överleva, säger han.

Hit kan du skicka pengar till insamlingen

Karwan Safari samlar in pengar till förmån för de drabbade i jordbävningskatastrofen. Så här skriver han på sin facebooksida:

"Jag ber er, mina vänner, om hjälp med att samla in pengar som ska skickas till de drabbade människorna. Jag kommer att redovisa ALLT och pengarna kommer skickas till en privatperson och inte till en hjälporganisation för att inte låta pengarna gå förlorade"

Hit går det att skicka pengar

Swish: 076 209 15 47

Bankkonto: 6535 464 242 711