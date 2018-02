Officiella bekräftelsen efter flera år av spekulationer – så mycket fick VSK för Viggeaffären

Den 20 februari håller VSK Fotboll årsmöte inför verksamhetsåret 18/19.

Då kommer klubben, som alla svenska idrottsföreningar, presentera sin årsredovisning från föregående år (daterad 2016-12-31 till 2017-12-31). Och eftersom det var under den perioden Benfica betalade VSK Fotboll för avtalet rörande Victor Nilsson Lindelöf kommer summorna till sist att bli officiellt bekräftade.

Supportersajten Anno 1904 var under tisdagsförmiddagen först med att ha tagit del av beloppen och presenterade dem.

Sporten har också tagit del av siffrorna.

Som avslöjar följande.

+ VSK har i dag ett eget kapital på 31,6 miljoner kronor. Att jämföra med 1,6 miljoner kronor vid föregående årsredovisning.

+ Intäkterna från både uppgörelsen med Benfica samt solidaritsersättningen från Manchester United uppgick till 39,9 miljoner kronor. Sedan tidigare år har Victor Nilsson Nilsson genererat ytterligare 500 000 Euro via första försäljningen, U21-landslagsklausulen samt tio startade matcher-klausulen. Totalt över alla år sedan försäljningen 2012 har "Vigge" alltså inneburit 45 miljoner kronor till VSK.

+ Resultatet för räkenskapsåret 2017 landar på + 29,9 miljoner kronor. Det betyder att VSK spenderat en fjärdedel (25 procent) av de 40 miljoner som kom in under just 2017. Detta går i linje med vad Sporten tidigare rapporterat i form av utgifter på 1,9 miljoner till VSK Bandy, cirka tre miljoner till Stefan Petterssons bolag Alterno samt en förlust i driften (spelarlöner, tapp gentemot marknadsbudget med mera) på cirka fem miljoner.

För den som vill ha den allra enklaste slutsatsen kan vi konstatera följande: VSK Fotboll har i dag 31,6 miljoner kvar av det som kommit att kallas "Viggepengarna".

Tilläggas i sammanhanget bör också att ytterligare ett mångmiljonbelopp av dessa pengar kommer att spenderas under räkenskapsåret 2018 för att göra en kraftfull satsning mot att avancera till superettan och därifrån kunna satsa vidare mot allsvenskan.

