Fria byten slopas i tre fotbollsserier efter stark kritik – ersätts av fem byten

I december beslutade Svenska Fotbollförbundet att införa byten i division 2 och 3 för herrar och division 1 för damer.

Nu har beslutet rivits upp och ersatts med ett nytt beslut som togs under tisdagen.

I de tre serierna gäller nu max fem byten per lag och bytena får genomföras vid tre tillfällen per match med halvtid undantagen.