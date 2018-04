Total dominans mot toppkonkurrenten – då hyllade VSK-tränaren bredden i truppen: "Tappar inte kvalité vid bytena"

Så var matchen - läs vår textrapportering här

Det var av naturliga skäl en mycket glad och nöjd VSK-tränare som kom till Sportens livesändning direkt efter VSK:s övertygande 3–0 seger mot Akropolis. I sin första seriematch inför den 5069 starka hemmapubliken fick Tor-Arne Fredheim se sitt VSK dominera fullständigt mot en förhandstippad toppkonkurrent.

– Vi följer game plan hela vägen och spelarna gör det fantastiskt bra. De har inte ett skott på mål och vi har väl sex-sju hundraprocentiga chanser så vi är väl värda 3–0, det var nästan i underkant, säger Fredheim.

Med lagkaptenen Ilir Berisha borta på grund av en inflammerad knäsena fick Robin Blommé, som inte spelat någonting hittills den här säsongen, kliva in i hans ställe.

Resultatet? En prickfri insats - precis som det övriga försvaret.

– Jag vill ge extra beröm till faktiskt. Alla i försvaret var väldigt bra men han kommer in och har inte spelat en match och är så fantastiskt stabil. Man tänkte innan att han kanske skulle vara lite matchovan men det syntes inte så han ska ha ett extra plus, säger Tor-Arne Fredheim.

Över lag var han väldigt nöjd med hur såväl startspelarna som de som kom in från bänken fullföljde matchen.

– Carlos Gaete Moggia kommer också in och dominerar centralt idag och det är i mitten vi vinner. Alla gör det bra så det är fantastiska killar överallt idag. Det är hög klass i allt vi gör.

LÄS OCKSÅ: Succén fortsätter för Karlberg – målskytt för andra matchen i rad: "Samarbetet med Karwan funkar skitbra"

Vad betyder det att ha sådana starka namn på bänken och vid sidan av du kan plocka in?

– Vi tappar liksom inte kvalitén vid byten utan snarare att det blir piggt igen. Alla får energi av de som kommer in så det är oerhört viktigt. Ska vi vara med och tampas om seriesegern så måste vi ha en bred och stark trupp och de som kommer in måste leverera. Och de som är på plan måste också leverera, annars blir de utbytta mot någon annan så det är bra med konkurrensen. Idag ser vi Robin som kommer in och spelar. Det trodde vi inte att han skulle men det visar sig att det här kan vi få nytta av i framtiden när sådant här som det med Berisha sker.

MISSA INTE: Se andra avsnittet av dokumentären om VSK Fotboll - #roadtosuperettan

MATCHFAKTA - DIVISION 1 NORRA

Västerås SK - Akropolis IF 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 (33) Karwan Safari (straff), 2-0 (52) Karwan Safari, 3-0 (81) Douglas Karlberg.

Publik: 5 069.

MER VSK:

BILDEXTRA: Se Sportens bilder från publikfesten på Solid Park Arena när VSK vann hemmapremiären

KRÖNIKA: Ellvin: "De har en grönvit vägg i ryggen – nu vill jag se laget som kan utmana VSK 2018"