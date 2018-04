Smakstart för VSK i premiären - inledde norrettan med bortaseger mot Skellefteå

VSK Fotboll inledde matchen i Skellefteå på ett övertygande sätt och hade matchens första heta chans redan i den 11:e minuten när Simon Johansson, stark poängspelare förra säsongen, hittade fram till Douglas Karlberg som sköt över. Men det skulle endast dröja två minuter innan nästa chans. Då kom också ledningsmålet för gästande VSK. Douglas Karlberg skickade in bollen i nät efter att Jonas Hellgren hittat in med ett vänsterinlägg - vilket innebar VSK:s första mål i norrettan den här säsongen. Det var främst från VSK:s högerkant som attackerna kom under den första halvleken och nykomlingen Skellefteå FF hade svårt att stå emot våg efter våg i form av VSK-offensiv. Och efter en frispark från den aktuella högersidan nickade Ilir Berisha in gästernas andra mål efter blott 15 minuters spel. Fyra minuter senare utökade Västerås SK ledningen. Sekvensen innan hade Simon Johansson vunnit en närkamp strax utanför Skellefteå FF:s straffområde. Jonas Hellgren hittade snabbt en yta inne i straffområdet att löpa in på, för en mottagning av Johanssons passning och efter en snabb touch på bollen kommer skottet som betyder 0-3. - Det känns som att inte Skellefteå har koll på motståndarna när VSK närmade sig deras mål. De hinner inte fram på bollhållarem, sa Roger Lindström, Norrans expert, i Sportens livesändning efter VSK:s tredje mål.

Med 15 minuter kvar av halvleken blir Ilir Berisha, målskytten och VSK:s lagkapten liggandes efter en närkamp. Han ersätts senare av Mathias Benker i minut 29 på Elextrolux Home Arena. VSK kontrollerade sedan halvleken fram till pausvila utan att hemmalaget Skellefteå hittar någon nyckel för att hota offensivt. Kevin Johansson, VLT Sport, kommenterade matchen tillsammans med Norran och analyserade halvleken så här: - En bra halvlek av VSK. Douglas Karlberg visar att han är farlig, hade fem chanser i första halvlek, ett avslut gick i mål. Efter paus fick hemmapubliken se ett mer offensivt Skellefteå FF. Tolv minuter in i den andra halvleken kom så även reduceringen är Leo Englund ordnade 1-3. De sista 45 minuterna var mer välspelade från hemmalaget och det var främst Sebastian Shafei Åman som hotade VSK-försvaret med sin kreativitet. Resterande del av halvleken blev mållös och VSK Fotboll kunde inkassera tre poäng i premiären mot Skellefteå FF.