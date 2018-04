Kaptenen ser ut att vara redo – så är status i VSK inför hemmapremiären

När VSK Fotboll på fredagseftermiddagen genomförde sitt sista träningspass inför hemmapremiären mot Akropolis var det stora frågetecknet statusen på Ilir Berisha, som klev av premiären efter bara en halvtimme med en känning i knät.

Lagkaptenen var med när VSK värmde upp och genomförde snabbhetsövningar en bit in på passet, men lämnade sedan konstgräset på Solid Park Arena.

– Han ska undersökas nu, så det är väl en säkerhetsåtgärd att vi går in och tittar på honom så vi inte gör något dumt här, säger VSK-managern Tor-Arne Fredheim till Sporten efter träningen.

Men trots att Berisha inte genomförde hela träningen är sannolikheten hög att han kommer till spel på lördagen.

– Han är hos läkaren och tittar nu, men troligtvis så gör han det.

Vid sidan av planen jobbade anfallaren Emir Smajic på med ganska hård konditionsträning. Ännu saknas det dock en bit innan han är redo.

– Vi ska trycka med honom fyra-fem pass nu och trappa upp rejält. Han har inte vågat efter sin bristning, han är väldigt rädd nu. Vi måste få bort rädslan så han får börja trycka och göra tuffa träningar innan han går in i fotboll, så han inte blir rädd när han går in i tuff fotbollsträning. Det blir fem tuffa pass, så han förhoppningsvis om en vecka kan gå in i full träning.

Konkurrenssituationen i laget är hård. Flera högklassiga spelare fick sitta på bänken förra veckan, och till hemmapremiären är dessutom Dennis Persson med och konkurrerar för fullt.

– Det är så många som konkurrerar. Dennis, (Carlos Gaete) Moggia, Rinor (Nushi) som ju har spelat på allsvensk nivå. Bänken senast är ju högklassig, så det är ju angenäma problem. Vi tar ut de som passar bäst för dagen, som passar illa för motståndet och passar oss väl.