Följ VSK bakom kulisserna – i dokumentärserien #roadtosuperettan: "Vill förmedla en känslostorm"

I morgon fredag klockan 20.00 smäller det.

Dokumentärserien #roadtosuperettan dundrar i gång med ett första avsnitt dygnet före premiären för VSK Fotboll mot Skellefteå FF i division 1 norra.

Som tittare får du under 16 avsnitt en unik inblick i VSK-spelarnas vardag, föreningens ambitioner och jakten på ett avancemang till landets näst högsta serie.

Du som tittare tittare kommer att kunna följa VSK Fotbolls jakt på en superettan-plats med en närvaro som tidigare inte har skådats.

Under 16 avsnitt, under hela säsongen 2018, får tittarna följa norrettan-laget VSK bakom kulisserna.

- Jag har jobbat med sportjournalistik i elva år och #roadtosuperettan är den spetsigaste satsningen sporten i Västmanland gjort under den tiden. Dokumentärer som "Last Chance U" har tagit avstamp för en ny era inom sportjournalistiken och bekräftat det alla egentligen redan visste, att det finns en enorm nyfikenhet och potential för ett exceptionellt tittarengagemang när möjligheten ges att följa sitt favoritlag eller bara en klubb med ambitiösa drömmar från den absoluta insidan, säger reportern Kevin Johansson som producerar dokumentären.

Se trailern för #roadtosuperettan här.

Mittmedia och VSK ger alla med grönvitt intresse en banbrytande möjlighet att lära känna spelarna, ledarna och klubben ännu bättre och ännu djupare.

- Även om VSK redan i dag har ett stort supporterfölje och mycket intresse kring sin verksamhet behöver klubben exponera sig på nya moderna sätt för att växa både publikt och på marknaden. Den här typen av öppenhet bör hjälpa klubben att maximera inom dessa områden, säger Johansson.

VSK Fotboll tippas bli ett topplag den här säsongen - och VLT får möjligheten att ta med fansen på resan under säsongen.

- Det ska bli fantastiskt roligt att få jobba med #roadtosuperettan under säsongen 2018. Förhoppningsvis kan Mittmedia tillsammans med VSK, spelarna och ledarna förmedla en känslostorm med allt från förväntningar, passion och glädje. Grönvitt har investerat starkt till den kommande säsongen och ser ut att kunna utmana om avancemang - vilket gör att det kittlar extra mycket att följa laget just under 2018.

Carl Juborg, nyhetschef hos Mittmedia Sport och Stockholm/Västmanland:

- Mittmedia Sport ska vara banbrytande när det gäller unik inblick och närvaro där fansen tas med in i det allra heligaste. Den här dokumentären är ett bevis på det, säger han.

Avsnitt 1 av#roadtosuperettan har premiär klockan 20.00 i morgon fredag på vlt.se/sport.