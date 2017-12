Här är årets bästa låtar – enligt Mittmedias nöjesredaktörer

Linda Mankefors, nöjesredaktör, Dalarnas Tidning.

Father John Misty – "The Memo"

Kendrick Lamar – "FEAR."

Säkert! – "Inte jag heller"

Portugal. The Man – "Feel it still"

Lana Del Rey – "Summer Bummer"

Zeal & Ardor – "Come on down"

Ghostpoet – "Immigrant poet"

Henrik Berggren – "Wild child"

Solen – "Olof, kära Olof"

Thåström – "Centralmassivet"

William Holm, nöjesredaktör, Vestmanlands läns tidning.

Lilly Allen, Giggs – "Trigger Bang"

Thåström – "Bluesen i Malmö"

Daniel Romano – "Roya"

Fleet Foxes – "Fool's Errand"

Sleaford Mods – "B.H.S"

Dizzee Rascal – "Space"

Lana del Rey, Sean Ono Lennon – "Tomorrow never came"

First Aid Kit – "Fireworks"

Dr. Dog – "Ladada"

Laser & Bas – "Hot daang"

Elin Turpeinen, nöjesredaktör, Dala-demokraten.

Skott - "Glitter & Gloss"

John Mayer - "In the blood"

Imagine Dragons - "Believer"

Noah Gundersen - "Bad Desire"

Thomas Stenström - "Så, så, så säg"

Paramore - "Hard times"

Urban Cone - "Old School"

Ed Sheeran - "Perfect"

Noah Kahan - "Hurt Somebody"

Lorde - "Green Light"

Nils Palmeby, nöjesredaktör, Gefle Dagblad.

The Sound Of Arrows – "Beautiful Life"

Solen – "Känslor säljer"

Simian Ghost – "Last Night"

Newkid – "Kate Moss"

Sturm Café – "Anckarström"

Stina Velocette – "Jag har dig"

Lizette Lizette – "All You Stole"

Stor - "Pundish"

Min Stora Sorg – "Henne jag vill va"

Apocalypse Orchestra – "The Garden Of Earthly Delights"

Emma Kupari, nöjesredaktör, Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda.

Sam Smith ft. Yebba – "No Peace"

Ed Sheeran – "Shape of You"

Miriam Bryant – "Svart Bil"

Luis Fonsi, Daddy Tankee, Justin Bieber – "Descpacito - remix"

Tove Styrke – "Say My Name"

Rhys Lewis – "Be Your Man"

Harry Styles – "Kiwi"

Säkert! – "Allting flyter"

Thomas Stenström – "Så så så säg"

Miss Li – "Seduce Me Slowly"

Simon Ridell, nöjesredaktör, Arbetarbladet

Fever Ray – "To the moon and back"

Brand New – "Can’t get it out"

The War On Drugs - "Pain"

Broken Social Scene – "Halfway home"

Lorde – "Homemade dynamite"

Father John Misty – "Total entertainment forever"

Avantgardet – "Hög i gränder"

Slowdive – "Sugar for the pill"

Stormzy - "Big for your boots"

Clap Your Hands Say Yeah – "Visiting hours"