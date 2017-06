Så väljer du rätt bänkskiva

Att renovera köket behöver inte alltid handla om att riva ut allt befintligt och börja om. Med vår nya klimatmedvetenhet blir det allt vanligare att ”budgetrenovera”, att ge köket en uppfräschning. Måla om luckorna, kanske byta handtag och bänkskiva och tapetsera om i stället för att investera i helt nytt.

På samma sätt blir det allt vanligare vid en totalrenovering att lägga mer pengar på kvalitet och att undvika hela paketlösningar från samma varuhus. I stället väljer vi ofta att omfördela budgeten lite, så att pengarna man ”sparar” på att välja billiga standardstommar kan läggas på lite dyrare handtag eller en bänkskiva av natursten. Vi vill helt enkelt ha lite mer personliga kök numera.

Trendig marmor

Tom Sifversson är grundare av företagen Brand New Kitchen och Brand New Worktop, där det förstnämnda erbjuder helhetslösningar med platsbyggda kök. Brand New Worktop, däremot, har riktat in sig på bara bänkskivor, eftersom allt fler kunder bara är intresserade av sådana, ibland för att lyfta känslan i ett massproducerat kök.

– Det som säljs mest just nu är kvartskomposit. Marmor är fortfarande trendigt, men allt fler inser att det är ett känsligt material och då försöker man hitta något liknande som är tåligare. Även keramik kommer mer och mer. Det är inte så vanligt i Sverige än, men det beror nog mest på att det inte finns något svenskt företag som tillverkar sådana ännu, säger Tom Sifversson.

Tål olika

Valet av bänkskiva handlar oväntat nog inte så mycket om vilken budget man har. Laminatskivor är betydligt billigare än alla andra alternativ. I övrigt skiljer det inte enormt mycket i pris oavsett om man vill ha natursten, rostfritt, kvartskomposit, keramik eller betong till exempel. I stället är det utseendet och känsligheten som får styra.

– Det första du måste avgöra är om du tycker att det är okej med patina eller om du har ”fläckskräck”. Kommer du att tycka att bänkskivan är förstörd om första fläcken inte går bort? Då ska du välja ett så tåligt material du bara kan, till exempel keramik, säger Tom Sifversson.

Repat rostfritt

Om keramik är det allra fläcktåligaste eftersom det är helt oporöst så kommer kvartskomposit och specialmaterialet Hi-Macs (eller Corian, som är ett annat fabrikat) inte långt efter. Betong ligger någonstans i mellanskiktet, trä är också tåligt så länge det är behandlat med exempelvis hårdvaxolja. Vissa naturstenar som kalksten och marmor är känsligast. Rostfritt ligger i en egen division, det är ett material som inte påverkas av trender och som visserligen kan repas men som ändå håller sig snyggt i många år.

En annan typ av slitage är stötar och slag – att man till exempel tappar något tungt från ett överskåp ned på skivan. Där är keramikskivorna aningen mer känsliga eftersom de är så hårda, men faller en gjutjärnsgryta från hög höjd kan skivan i värsta fall spricka.

Den tredje typen av påverkan är värme. Återigen rankar keramiken högt, den tål uppemot 600 grader utan problem.

"Tänk bort trender"

Trä är ett annat material som har närmast immunitet mot trender. Många vill ha in lite trä i köket för den varma känsla det ger, och som en balans till alla de raka linjerna, hårda materialen och sterila ytorna. Betong ger däremot en lite ruffare look, medan man med natursten får in naturliga skiftningar och med kvartskomposit kan välja i princip vilka färger man vill.

Att välja efter utseende är också viktigt, tycker Tom Sifversson. Han rekommenderar att försöka tänka bort trender och att inte bekymra sig så mycket över hur köksvalen kan påverka en kommande försäljning på sikt.

– Har man förälskat sig i en viss skiva, som till exempel en grön natursten, är det fint att utgå från den och sätta färgerna på resten av köket senare. Man ska absolut välja skiva efter vad man själv tycker om, för även om vi vet att till exempel marmor är populärt nu så kan det mycket väl vara hopplöst ute om några år när bostaden ska säljas. Dessutom har vi inte alla samma smak, så de nya ägarna kanske ändå vill riva ut allt även om det är trendigt.

Sköta skivorna

Han tipsar också om att man inte behöver välja en enda typ av skiva till alla ytor. Beroende på hur fläckkänslig man är kan det till exempel vara en bra idé att välja rostfritt närmast diskbänken för att slippa oroa sig, medan en fin trä- eller naturstensskiva kan passa fint i en annan del av köket. Han rekommenderar också att man inte oroar sig för mycket för eventuella skötselkrav om man hittar en bänkskiva man verkligen tycker om.

– Vissa skivor måste skötas, men det är ändå en ganska liten arbetsinsats. Ta betong till exempel, den måste man gnida in med bivax en gång i kvartalet. Det kanske tar 30 till 45 minuter per gång, så det handlar bara om två, tre timmars jobb per år. Det svåraste är att komma ihåg att göra det!